Air India Recruitment 2019: एयर इंडिया भरेगी कैटरिंग एजेंट के 14 पद, जानें योग्यता

एयर इंडिया में नॉर्दर्न रीजन के लिए कैटरिंग एजेंट के पदों पर रिक्तियां घोषित की गई हैं। कुल 14 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी नियुक्तियां वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर पांच वर्ष के अनुबंध पर की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि 09 जनवरी 2019 को तय पते पर पहुंचकर इंटरव्यू में शामिल हो सकता है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

कैटरिंग एजेंट, पद : 14 (अनारक्षित-08)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से होटल मैनेजमेंट में तीन वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही कम्प्यूटर पर एक्सेल/एमएस वर्ड/एमएस आउटलुक पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष। आयु की गणना 01 जनवरी 2019 के आधार पर होगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

वेतन : 25,200 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।

- डीडी एयर इंडिया लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय होगा।

- एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.airindia.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर नीचे की ओर दिए गए करियर्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेक्शन में Walk-in Interview for CATERING AGENTS at Delhi New Im1age लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक के आगे गए गए एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- इस आवेदन पत्र को पूरा भरें और मांगे गए दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों और मूल प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि और तय पते पर पहुंचकर इंटरव्यू में शामिल हों।

यहां होगा वॉक-इन-इंटरव्यू :

कम्युनिटी सेंटर, एयर इंडिया हाउसिंग कॉलोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

इन दस्तावेजों को साथ लेकर जाएं :

दसवीं की मार्कशीट (आयु प्रमाणपत्र के रूप में)

सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

अनुभव प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

महत्वपूर्ण तिथि :

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथि और समय : 09 जनवरी 2019 (सुबह 10 से 12 बजे)

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.airindia.in