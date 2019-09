Air India Trainee Controller Recruitment 2019: एयर इंडिया लिमिटेड में ट्रेनी कंट्रोलर के 60 पदों पर वैकेंसी

एयर इंडिया लिमिटेड ने ट्रेनी कंट्रोलर के कुल 60 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों को पांच वर्ष के अनुबंध पर भरा जाएगा। अनुबंध की अवधि को कार्यप्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आगे पढ़ें :

ट्रेनी कंट्रोलर, पद : 60 (अनारक्षित- 22)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से न्यूनतम 70 फीसदी अंकों के साथ कम्प्यूटर साइंस में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही गेट-2019 का वैध स्कोर प्राप्त होना चाहिए। अथवा

- न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ कम्प्यूटर साइंस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या एमसीए डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष। इसकी गणना एक अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

वेतन :

ट्रेनिंग के दौरान : 25,000 रुपये।

ट्रेनिंग के बाद : 45,000 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, प्रमाण पत्र सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये।

- इसका भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है।

- डीडी एयर इंडिया लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए।

- एससी/एसटी श्रेणी के आवेदकों को शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है।

आवेदन प्रक्रिया :

- वेबसाइट (www.airindia.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर सबसे नीचे की ओर मौजूद ‘करियर’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ‘रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन्स’ सेक्शन में Application for the post of Trainee Controller (On Fixed Term Contract) शीर्षक नजर आएगा।

- इस शीर्षक के अंतर्गत मौजूद क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद रिक्तियों से संबंधित उपरोक्त शीर्षक के नीचे मौजूद दूसरे लिंक क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें।

- इस तरह एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया पेज खुलेगा। यहां पर अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

- इसके बाद लॉइगन हियर ऑप्शन पर जाकर आवेदन फॉर्म खोलें और विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

- लिखित परीक्षा के दिन इस आवेदन के प्रिंटआउट को डिमांड ड्राफ्ट के साथ लेकर उपस्थित होना होगा।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 18 सितंबर 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.airindia.in