एयर इंडिया ने असिस्टेंट सुपरवाइजर के 170 पदों पर निकाली वैकेंसी

एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) ने असिस्टेंट सुपरवाइजर के पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। कुल 170 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी पद विभिन्न रीजन में पांच वर्ष के अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। उम्मीदवार के कार्यप्रदर्शन और कंपनी की जरूरत के अनुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2019 है। रिक्त पदों से संबंधित विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है :

असिस्टेंट सुपरवाइजर (ईस्टर्न रीजन), पद : 15 (अनारक्षित-08)

असिस्टेंट सुपरवाइजर (वेस्टर्न रीजन), पद : 80 (अनारक्षित-38)

असिस्टेंट सुपरवाइजर (नॉर्दर्न रीजन), पद : 50 (अनारक्षित-18)

असिस्टेंट सुपरवाइजर (सर्दर्न रीजन), पद : 25 (अनारक्षित-08)

योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही कम्प्यूटर में कम से कम छह माह का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। अथवा

- बीसीए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री (बीएससी आईटी) प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजीनियरिंग (एएमई) में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- डाटा एंट्री/कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा अन्य संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 33 वर्ष। इसकी गणना एक अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

वेतन : 19,570 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी श्रेणी के आवेदकों के लिए 1000 रुपये।

- एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।

- इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.airindia.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर सबसे नीचे की ओर ‘करियर’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ‘रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन्स’ सेक्शन में Notification for the Post of Assistant Supervisor in Air India Engineering Services Ltd. शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के नीचे ‘क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: पिछले वेबपेज पर आएं और विज्ञापन लिंक के नीचे मौजूद Online link to apply for the Post of Assistant Supervisor in Air India Engineering Services Ltd लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नए पेज पर व्यू डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक और वेबपेज खुलेगा।

- यहां पर न्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। यहां पर न्यू कैंडिडेट सेक्शन में मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और सेव एंड सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 28 सितंबर 2019

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की संभावित तिथि : 05 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2019 तक

ऑनलाइन लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट की संभावित तिथि : 20 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.airindia.in

