AIIMS Rishikesh Recruitment 2019: एम्स में 248 पदों पर भर्तियां

AIIMS Rishikesh Recruitment 2019 : ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), ऋषिकेश ने ग्रुप-ए,बी और सी के पदों पर कुल 248 रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, योग इंस्ट्रक्टर समेत अन्य पद शामिल हैं। संस्थान ने इन पदों पर नियुक्तियां करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 जून 2019 है। पद, योग्यता और आवेदन से संबंधित अन्य सभी जानकारियां नीचे दी गई हैं

(ग्रुप-ए के तहत पदों का विवरण)

सीनियर मेडिकल ऑफिसर (आयुष), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : आयुष के किसी एक विषय (आयुर्वेदिक, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी) में स्नातक डिग्री हो।

- सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या स्टेट इंडियन मेडिसिन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

- क्लीनिकल और/ या टीचिंग में पांच साल का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।

डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, पद : 06 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : एमबीबीएस डिग्री हो। साथ ही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एमडी हो। या

- किसी क्लीनिकल स्पेशिएलिटी में एमडी/ एमएस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में तीन साल का अनुभव हो।

ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : एमबीबीएस डिग्री हो। साथ ही कॉम्पोनेंट सेपरेटर के साथ ब्लड बैंक में पांच साल का अनुभव हो। या

- ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में एमडी हो। साथ ही कॉम्पोनेंट सेपरेटर के साथ ब्लड बैंक में एक साल का अनुभव हो

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।

वेतनमान (उपरोक्त तीन पद) : 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये।

मेडिकल ऑफिसर आयुष, पद : 05 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : आयुष के किसी एक विषय में (आयुर्वेदिक, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी) में स्नातक डिग्री हो।

- सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या स्टेट इंडियन मेडिसिन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

- क्लीनिकल और/ या टीचिंग में तीन साल का अनुभव हो।

चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : साइकोलॉजी में एमए या एमएससी हो।

- साथ ही क्लीनिकल साइकोलॉजी में एमफिल हो।

- इसके अलावा चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ में दो साल का अनुभव हो।

क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : साइकोलॉजी में एमए या एमएससी हो।

- साथ ही क्लीनिकल साइकोलॉजी में एमफिल हो।

- इसके अलावा चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ में दो साल का अनुभव हो।

वेतनमान (उपरोक्त तीन पद): 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये।

(ग्रुप-बी के तहत पदों का विवरण)

योग इंस्ट्रक्टर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : किसी विषय में स्नातक डिग्री हो। साथ ही योग में डिप्लोमा किया हो। या योग साइंस में स्नातक डिग्री हो।

- इसके अलावा योग टीचिंग और ट्रेनिंग देने में पांच साल का अनुभव हो।

वोकेशन काउंसलर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : साइकोलॉजी में पीजी डिग्री हो। साथ ही रिहैब्लिटेशन साइकोलॉजी/ वोकेशनल काउंसिलिंग/ वोकेशनल गाइडेंस एंड ट्रेनिंग/ वोकेशनल रिहैब्लिटेशन में पीजी डिप्लोमा हो।

- संबंधित क्षेत्र में तीन साल का अनुभव हो।

मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर (ग्रेड-1), पद : 15 (अनारक्षित : 08)

योग्यता : मेडिकल सोशल वर्क में स्पेशलाइजेशन के साथ एमए (सोशल वर्क)/ एमएसडब्ल्यू किया हो।

- सरकारी या निजी अस्पताल में पांच साल काम करने का अनुभव हो।

आयु सीमा (उपरोक्त छह पद) : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

मैनेजर/ सुपरवाइजर/ गैस ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हो। साथ ही मेडिकल सेटअप की सुपरवाइजरी कैपेसिटी में पांच साल का कार्यानुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।

वेतनमान (उपरोक्त चार पद): 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये।

जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर (अकाउंटेंट), पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : बीकॉम किया हो। अकाउंट्स वर्क में दो साल का अनुभव हो।

फिजियोथेरेपिस्ट, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी) में 12वीं की परीक्षा पास की हो।

- फिजियोथेरेपी में स्नातक डिग्री हो।

- साथ ही दो साल का कार्यानुभव हो।

- इसके अलावा फिजियोथेरेपी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी) में 12वीं की परीक्षा पास की हो।

- ऑक्यूपेशनल थेरेपी में स्नातक डिग्री हो।

- साथ ही दो साल का कार्यानुभव हो।

- इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

टेक्निशियन प्रोस्थेटिक्स/ ऑर्थोटिक्स, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में बैचलर डिग्री हो।

- साथ ही रिहैब्लिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो।

टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग की हो। या

- नर्सिंग में डिप्लोमा किया हो। साथ ही दो साल का कार्यानुभव हो।

इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्निकल असिस्टेंट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : साइंस विषयों से 12वीं पास की हो।

- साथ ही इकोकार्डियोग्राफी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो।

- इसके अलावा संबंधित कार्यक्षेत्र में दो साल का अनुभव हो।

हेल्थ एजुकेटर (सोशल साइकोलॉजिस्ट), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : साइकोलॉजी में एमए या एमएससी डिग्री हो।

- रिहैब्लिटेशन सेंटर में शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के साथ पांच साल काम करने का अनुभव हो।

आयु सीमा (उपरोक्त छह पद) : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : किसी विषय में स्नातक डिग्री हो।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, पद : 03 (अनारक्षित)

योग्यता : हिंदी में मास्टर डिग्री हो। साथ ही स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ा हो। या

- अंग्रेजी में मास्टर डिग्री हो। साथ ही स्नातक स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ा हो। या

- किसी भी विषय में मास्टर डिग्री हो। साथ ही स्नातक स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ा हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

सीएसएसडी टेक्निशियन, पद : 06 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : माइक्रोबायोलॉजी/ मेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएससी हो।

- साथ ही सीएसएसडी में तीन साल का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

शीरीरिक मानदंड

कद : 170 सेंटीमीटर

छाती : 81 सेंटीमीटर (फुला कर 85 सेंटीमीटर)

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान (उपरोक्त 11 पद) : 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये।

(ग्रुप-सी के तहत पदों का विवरण)

सेनीटरी इंस्पेक्टर, पद : 18 (अनारक्षित : 10)

योग्यता : बारहवीं पास होने के साथ हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स किया हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, पद : 05 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : मेडिकल रिकॉर्ड में बीएससी डिग्री प्राप्त हो। या

- विज्ञान विषय से बारहवीं परीक्षा पास होने के साथ मेडिकल रिकॉर्ड में छह माह का डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो साल का अनुभव हो। इंग्लिश टाइपिंग गति 35 शब्द प्रतिमिनट हो या हिन्दी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। या

- मास कम्युनिकेशन/ह़ॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन/ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही ऑफिसर एप्लीकेशन और स्प्रैडशीट बनाना आता हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

फार्मा केमिस्ट/ केमिकल एग्जामिनर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त हो। साथ ही पेशेवर फार्मेसिस्ट के रूप में रजिस्टर हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष।

लैब टेक्निशियन, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : विज्ञान विषय के साथ बारहवीं पास हो। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्राप्त हो।

वेतनमान (उपरोक्त चार पद) : 29,200 रुपये से 92,300 रुपये।

गैस/ पंप मेकेनिक, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : विज्ञान विषय में बारहवीं पास हो। इसके साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच साल अनुभव हो। या

- मेकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त हो। साथ ही संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

कॅशियर, पद : 13 (अनारक्षित : 08)

योग्यता : कॉमर्स में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो साल का अनुभव हो। साथ ही कम्प्यूटर एप्लीकेशन में दक्ष हो।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

डाटा एंट्री ऑपरेटर, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : बारहवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो। इसके साथ ही कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष।

डार्क रूम असिस्टेंट, पद : 05 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : रेडियोग्राफी में डिप्लोमा प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : बारहवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो।

- ड्राई क्लीनिंग/ लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

इलेक्ट्रिशियन, पद : 06 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से दसवीं पास हो। साथ ही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई पास हो।

- इसके साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट प्राप्त होने के साथ पांच साल का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

डिस्पेंडिंग अटेंडेंट्स, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान (उपरोक्त सात पद) : 25,500 रुपये से 81,100 रुपये।

स्टोर कीपर-कम-क्लर्क, पद : 51 (अनारक्षित : 23)

योग्यता : बैचलर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक साल का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

कोडिंग क्लर्क, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मेडिकल रिकॉर्ड में बीएससी डिग्री हो। या

- बारहवीं पास होने के साथ मेडिकल रिकॉर्ड में डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

ड्राइवर, पद : 16 (अनारक्षित : 08)

योग्यता : दसवीं पास हो। कमर्शियल लाइसेंस हो और संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष।

डिस-सेक्शन हॉल अटेंडेंट, पद : 08 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : बारहवीं पास होने के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो साल का अनुभव हो। या

- दसवीं पास होने के साथ न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

मेकेनिक (ई एंड एम), पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : दसवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो।

- इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग/ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव हो।

लाइनमैन (इलेक्ट्रिकल), पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : दसवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो।

- संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त हो और न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो।

ऑपरेटर (ई एंड एम)/लिफ्ट ऑपरेटर, पद : 12 (अनारक्षित : 07)

योग्यता : दसवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो। संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त हो।

प्लंबर, पद : 15 (अनारक्षित : 08)

योग्यता : प्लंबर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हो। इसके साथ पांच वर्ष का अनुभव हो।

वायरमैन, पद : 20 (अनारक्षित : 10)

योग्यता : दसवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो। साथ ही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त हो।

- इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

मेनिफॉल्ड रूम, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : विज्ञान विषय के साथ दसवीं पास हो। इसके साथ संबंधित विषय में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा (उपरोक्त छह पद) : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान (उपरोक्त दस पद) : 19,900 रुपये से 63,200 रुपये।

टेलर ग्रेड-III, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : दसवीं पास हो। संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान : 18,000 से 56,900 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट/साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

ग्रुप ए के लिए

- सामान्य वर्ग के लिए 3,000 रुपये। उत्तराखंड के सामान्य वर्ग के लिए 1,500 रुपये।

- ओबीसी वर्ग के लिए 1,500 रुपये। उत्तराखंड के ओबीसी वर्ग के लिए 750 रुपये।



ग्रुप बी के लिए

- सामान्य वर्ग के लिए 1,500 रुपये। उत्तराखंड के सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये।

- ओबीसी वर्ग के लिए 1,000 रुपये। उत्तराखंड के ओबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये।

ग्रुप सी के लिए

- सामान्य वर्ग के लिए 1,000 रुपये। उत्तराखंड के निवासियों के लिए 500 रुपये।

- ओबीसी वर्ग के लिए 750 रुपये। उत्तराखंड के ओबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये।

- एससी/ एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.aiimsrishikesh.edu.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर दिए गए ‘जॉब’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ‘जॉब’ सेक्शन में Advertisment for post of group A,B & C on Direct recruitment basis लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करने से पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब इस विज्ञापन लिंक के सामने दिए गए Registration Link और Login Link दिए गए हैं। पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें।

- इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 03 जून 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 022-61306211/ 0135-2462953

ई-मेल : aiimsrishikeshhelpdesk@gmail.com / job@aiimsrishikesh.edu.in

वेबसाइट : www.aiimsrishikesh.edu.in