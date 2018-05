एम्स रायपुर करेगा ग्रुप बी और सी के 30 पदों पर भर्तियां

आवेदन शुल्क : 1000 रुपये। एससी/एसटी/दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा/स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट www.aiimsraipur.edu.in पर लॉगइन करना होगा।

होमपेज खुलने पर वैकेंसीज सेक्शन में वैकेंसी ऑप्शन को क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया वेबपेज खुलेगा। इस पर Advertisement for recruitment of various Group B and Group C posts on Direct Recruitment basis at AIIMS, Nagpur लिंक के आगे डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें।

ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुलेगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 18 जून 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.aiimsraipur.edu.in