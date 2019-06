AIIMS रायपुर में 200 नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्तियां

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर ने नर्सिंग ऑफिसर के 200 पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। सभी नियुक्तियां ग्रुप-बी के तहत सीधी भर्ती के आधार पर की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2019 है। योग्यता, वेतनमान और आवेदन की पूरी जानकारी समझने के लिए आगे पढ़ें :

नर्सिंग ऑफिसर (स्टाफ नर्स ग्रेड-2) पद : 200

(श्रेणी के अनुसार रिक्तियों का ब्योरा)

- अनारक्षित : 90

- ईडब्ल्यूएस : 09

- ओबीसी : 56

- एससी : 20

- एसटी : 16

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से नर्सिंग में बीएससी डिग्री हो। या बीएससी (पोस्ट सर्टिफिकेट) हो या दो वर्षीय बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) कोर्स किया हो।

- इसके साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

या

- जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा प्राप्त हो। नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

- इसी के साथ 100 बिस्तर वाले अस्पताल/ हेल्थ केयर संस्थान में दो साल काम करने का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

वेतनमान : 9300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 4800 रुपये मिलेगा।

वेतनमान : 44,900 से 1,42,400 रुपये।

आयु सीमा

- न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी को पांच वर्ष, ओबीसी को तीन और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

सूचना : आयुसीमा, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की गणना 21 जुलाई 2019 के आधार पर की जाएगी।



चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा द्वारा होगा। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।

- प्रश्नपत्र में दो भाग होंगे। पहले भाग में पद से संबंधित विषय से 80 सवाल पूछे जाएंगे।

- दूसरे भाग में जनरल एप्टीट्यूट एंड जनरल अवेयरनेस के 10 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स के 10 प्रश्न होंगे।

- परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे।

- लिखित परीक्षा के लिए तय कट-ऑफ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

- अंतिम चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर होगा।

आवेदन शुल्क

- अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के लिए 1000 रुपये। एससी/ एसटी वर्ग के लिए 800 रुपये।

- इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। भुगतान डेबिट/ क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा।

- भुगतान का विकल्प संस्थान की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्राप्त होगा।

- दिव्यांगों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त है।



आवेदन प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन के लिए एम्स रायपुर की वेबसाइट (www.aiimsraipur.edu.in ) लॉगइन करें। फिर होमपेज पर 'वैकेंसीज' सेक्शन पर कर्सर रखकर 'वैकेंसीज' ऑप्शन पर क्लिक करें।

- खुलने वाले अगले वेबपेज पर क्रम संख्या-1 पर Advertisement for recruitment of Nursing Officer (Staff Nurse Grade-II) on direct recruitment basis... लिंक दिखाई देगा।

- इसके आगे दिए 'डाउनलोड' टैब पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नियुक्ति का विज्ञापन डाउनोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हुए विज्ञापन को पढ़ें और अपनी योग्यता सुनिश्चित कर लें।

- विज्ञापन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन के लिए ‘लिंक’ ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- अगले वेबपेज के दाईं तरफ मौजूद 'न्यू रजिस्ट्रेशन' ऑप्शन पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस लिखकर 'सब्मिट' बटन पर क्लिक करें।

- इसके साथ ही लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। अब इस लॉगइन और पासवर्ड को लेकर लॉगइन करें। ऐसा करने पर पासवर्ड चेंज का ऑप्शन नजर आएगा। यहां से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।

- इसके बाद फिर से लॉगइन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें। अब स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म नजर आएगा।

- इस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़ी जानकारियां जानकारियां दर्ज कर दें। फिर 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन पर क्लिक कर दें।

- इसके बाद अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी मौजूद लिंक से अपलोड कर दें। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्राप्त लिंक से अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड कर दें। फोटो और सिग्नेचर फाइल जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए।

- फोटो का आयाम 200७300 पिक्सल और आकार 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर फाइल का आयाम 140७60 पिक्सल और आकार 80 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

- फिर 'पेज प्रीव्यू' से फॉर्म में दर्ज जानकारियों की एक बार जांच कर लें। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

- अंत में प्रिंट बटन पर क्लिक कर जमा हुए फॉर्म का प्रिंटआउट प्राप्त कर लें।

खास तिथि

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 21 जुलाई 2019 (रात 11:59 बजे तक)

- परीक्षा की संभावित तिथि : अगस्त 2019 मेें

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0771-2577267, 07554031427, 7000669535

ई-मेल : recruitment@aiimsraipur.edu.in

helpdesk.aiimsraipur@gmail.com