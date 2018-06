एम्स भुवनेश्वर में जूनियर रेजिडेंट के 100 पदों पर अवसर, करें आवेदन

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.aiimsbhubaneswar.edu.in) के होमपेज पर जाएं। उसके बाद नीचे की ओर दिए रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।

- नए वेबपेज पर WALK-IN-INTERVIEW FOR THE POST OF JUNIOR RESIDENTS (NON-ACADEMIC) शीर्षक दिखाई देगा। इसके आगे डाउनलोड आइकन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। उसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- विज्ञापन के नीचे आवेदित पद का प्रोफॉर्मा जुड़ा हुआ है। उसे डाउनलोड करें और ए4 साइज के पेपर पर उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई तमाम जानकारियों को निर्देशानुसार भरें। साथ ही निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं।

- साक्षात्कार के दिन पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म, मांगे गए सभी दस्तावेजों की ओरिजनल, उसकी एक सेट फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज की दो रंगीन फोटोग्राफ भी साथ लेकर जाएं।

साक्षात्कार/ लिखित परीक्षा का आयोजन

तारीख : 20 जून 2018

रिपोर्टिंग का समय : सुबह 8 से 10 बजे तक

डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन : सुबह 8 से 11 बजे तक

इंटरव्यू : 11 बजे से

स्थान : ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज भुवनेश्वर, सिजुआ,

पोस्ट : दुमुदुमा, भुवनेश्वर-751019 (ओडिशा)

ज्यादा जानकारी यहां

फोन : 0674-2476789