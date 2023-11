एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 2 लाख रुपये से ज्यादा होगी सैलरी

ऐप पर पढ़ें

AIIMS Nagpur Recruitment 2023: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS Nagpur), नागपुर ने फैकल्टी पद के लिए आवेदन मांगे हैं। जो उम्मीदवार लंबे समय से एम्स में नौकरी करना चाहते थे, उनके लिए अच्छा मौका है। आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीथ 18 नवंबर को समाप्त होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

पदों के बारे में

सबसे पहले बता दें, इस भर्ती के माध्यम से कुल 90 पदों को आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। बता दें, 20 पद एसोसिएट प्रोफेसर और 70 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिजर्व हैं।

शैक्षणिक योग्यता

दोनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग- अलग है। उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

उम्र सीमा

एम्स भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन फीस

जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 2000 है, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है। वहीं PwBD उम्मीदवारों को आवेदन फीस के भुगतान से छूट दी गई है।

सैलरी

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 1,01,500 से 2,09,200 प्रति माह होगा। इसके अलावा उन्हें कई तरह के अलाउंस भी मिलेंगे।

एसोसिएट प्रोफेसर: 1,38,300 से 2,09,200 रुपये

असिस्टेंट प्रोफेसर: 1,01,500 से 1,67,400 रुपये

AIIMS Nagpur Recruitment 2023: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पर ‘Advertisement for the recruitment to the post of faculty (Group-A) on direct recruitment in various departments at AIIMS Nagpur’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब आवेदन फॉर्म आपके सामने होगा।

स्टेप 4- इसे भरना शुरू करें। मांगी गई जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें।

स्टेप 5- आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 6- अब फॉर्म का आप सबमिट कर सकते हैं।