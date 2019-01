एम्स जोधपुर में चीफ कैशियर समेत 119 पदों पर अवसर, जल्द करें आवेदन

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स),जोधपुर (राजस्थान) में चीफ कैशियर समेत कुल 119 पदों को भरने के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। इनमें जूनियर अकाउंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, कैशियर और स्टोर कीपर कम क्लर्क के पद भी शामिल हैं। ये सभी पर सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 फरवरी 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

चीफ कैशियर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से कॉमर्स में बैचलर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त हो।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 44,900 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष।

एयर इंडिया करेगी हैंडीमैन के 101 पदों पर भर्तियां, वॉक-इन से होगा चयन

जूनियर अकाउंट ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से कॉमर्स विषय के साथ ग्रेजुएशन किया हो और संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव हो।

वेतनमान : 35,400 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 वर्ष।

भारतीय रेलवे में 13000 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती

स्टोर कीपर, पद : 21 (अनारक्षित-12)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से किसी भ्ज्ञी विषय में बैचलर डिग्री हो और मैटेरियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा

- मैटेरियल मैनेजमेंट विषय के साथ बैचलर डिग्री और संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 35,400 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष।

कैशियर, पद : 11 (अनारक्षित-09)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से कॉमर्स विषय के साथ ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष हो।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 25,500 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 वर्ष।

स्टोर कीपर-कम-क्लर्क, पद : 85 (अनारक्षित-45)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो और संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का कार्यानुभव हो।

- मैटेरियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा धारकों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी।

वेतनमान : 19,900 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

जरूरी सूचना : अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये।

- एससी/एसटी/दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट गेटवे ऑफ एम्स जोधपुर के माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट (www.aiimsjodhpur.edu.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर बाईं तरफ रिक्रूटमेंट ऑप्शन नजर आएगा।

- इसके तहत दिए गए रिक्रूटमेंट नोटिस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- इस पेज पर Recruitment to Various Non–Faculty Group -A posts at AIIMS Jodhpur on DIRECT RECRUITMENT BASIS... लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आएं और रिक्तियों से संबंधित लिंक के आगे दिए गए अप्लाई नाऊ ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक और वेबपेज खुलेगा। यहां पर दिए गए रजिस्टर नाऊ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- अब रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और कैप्चा दर्ज करें।

- इसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक करते ही हुए सब्मिट बटन दबाएं।

- ऐसा करते ही आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ई-मेल पर आपको आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

- इस आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगइन करें और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 04 फरवरी 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.aiimsjodhpur.edu.in

ई-मेल : recruitment2@aiimsjodhpur.edu.in

फोन : 0291-2740741 (सुबह 10 से शाम पांच बजे तक)ध्यान दें :

कंपनी का नाम : एम्स, जोधपुर

पदों की संख्या : 119

आवेदन शुल्क : 1000 रुपये। एससी/एसटी/दिव्यांग और महिलाओं के लिए 200 रुपये।

अंतिम तिथि : 04 फरवरी 2019

वेबसाइट : www.aiimsjodhpur.edu.in