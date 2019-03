AIIMS Jodhpur Recruitment 2019: एम्स जोधपुर में 110 पदों पर वैकेंसी

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), जोधपुर (राजस्थान) में विभिन्न पदों पर कुल 110 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग इंस्ट्रक्टर, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर (रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग/ सिविल/ इलेक्ट्रिकल), जूनियर इंजीनियर (रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग/ सिविल/ इलेक्ट्रिकल), मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर समेत अन्य पद शामिल हैं। ये नियुक्तियां सीधी भर्ती के आधार पर होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें

योग इंस्ट्रक्टर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ योग में डिप्लोमा प्राप्त हो। या

- योगा साइंस विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

असिस्टेंट इंजीनियर (रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

असिस्टेंट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान (उपरोक्त चार पद) : 44,900 से 1,42,400 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त तीन पद) : अधिकतम 35 वर्ष।

जूनियर इंजीनियर (रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग), पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या

- मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का अनुभव प्राप्त हो।

जूनियर इंजीनियर (सिविल), पद : 06 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो या

- सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या

- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान (उपरोक्त तीन पद) : 35,400 से 1,12,400 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त तीन पद) : अधिकतम 30 वर्ष।

पीएसीएस एडमिनिस्ट्रेटर (टेक्निकल ऑफिसर फोटोग्राफी), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मेडिकल आईटी सिस्टम्स/ पीएसीएस में बीई/ बीटेक/ एमसीए डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का अनुभव हो।

मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या समकक्ष में बैचलर डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त हो।

- डिग्री धारकों को कम से कम एक वर्ष का और डिप्लोमा धारकों को न्यूनतम दो साल का अनुभव हो।

वेतनमान (उपरोक्त दो पद) : 44,900 से 1,42,400 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्निकल असिस्टेंट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : विज्ञान विषय में बारहवीं परीक्षा पास होने के साथ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

हेल्थ एजुकेटर (सोशल साइकोलॉजिस्ट), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : साइकोलॉजी विषय में एमए/ एमएससी डिग्री हो। साथ ही पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : साइंस या समकक्ष विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- मेडिकल रिकॉर्ड में एक साल का कोर्स किया हो।

- 200 बिस्तर वाले अस्पताल में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

ऑफिस असिस्टेंट, पद : 18 (अनारक्षित : 06)

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ कम्प्यूटर में दक्ष हो।

वेतनमान (उपरोक्त चार पद) : 35,400 से 1,12,400 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

प्राइवेट सेक्रेटरी, पद : 05 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री हो।

- शॉर्ट हैंड स्पीड 120 शब्द प्रति मिनट हो।

वेतनमान : 44,900 से 1,42,400 रुपये।

पर्सनल असिस्टेंट, पद : 07 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री हो।

- शॉर्ट हैंड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट हो।

वेतनमान : 35,400 से 1,12,400 रुपये।

असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ मटेरियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त हो। या

- मटेरियल मैनेजमेंट विषय में बैचलर डिग्री होने के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन साल का अनुभव हो।

वेतनमान : 44,900 से 1,42,400 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त तीन पद) : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निशियन, पद : 20 (अनारक्षित : 10)

योग्यता : मेडिकल रिकॉर्ड में बीएससी डिग्री प्राप्त हो। या

- विज्ञान विषय में बारहवीं परीक्षा पास होने के साथ मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में न्यूनतम छह माह का सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का अनुभव हो।

- हिन्दी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश टाइपिंग गति 35 शब्द प्रति मिनट हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी, पद : 34 (अनारक्षित : 16)

योग्यता : बारहवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो।

- शॉर्टहैंड गति 80 शब्द प्रति मिनट हो।

वेतनमान (उपरोक्त दो पद) : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष।

- आयु सीमा में एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये।

- एससी/ एसटी/ महिला/ दिव्यांगों के लिए 200 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया : सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट (www.aiimsjodhpur.edu.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज खुलने पर बाईं ओर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। इसके अंतर्गत दिए गए रिक्रूटमेंट नोटिस लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुलेगा। यहां विज्ञापन Advertisement No: Admn/Estt/04/2018-AIIMS.JDH Recruitment to the various Group - B,C posts in the Institute on DIRECT RECRUITMENT BASIS और अप्लाई नाऊ लिंक दिए गए हैं।

- पहले विज्ञापन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। फिर अप्लाई नाऊ लिंक पर क्लिक करें।

- अब नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे दिए रजिस्टर नाऊ बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

ऑनलाइन आवेदन करनें की अंतिम तिथि : 23 अप्रैल 2019 (शाम 5 बजे तक)

वेबसाइट: www.aiimsjodhpur.edu.in