AIIMS Jodhpur Recruitment 2019: 12वीं पास और ग्रेजुएट्स के लिए क्लर्क व डाटा एंट्री ऑपरेटर की 37 वैकेंसी

AIIMS Jodhpur Recruitment 2019: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स),जोधपुर (राजस्थान) में अपर डिविजन क्लर्क समेत कुल 37 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इनमें लोअर डिविजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद भी शामिल हैं। ये नियुक्तियां सीधी भर्ती के आधार पर होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

अपर डिविजन क्लर्क, पद : 03 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बैचलर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त हो और कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष होना चाहिए।

- इसके साथ ही अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 वर्ष।

डाटा एंट्री ऑपरेटर, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा पास होने के साथ डाटा एंट्री के कार्य में 8000 की-डिप्रेशंस प्रति घंटे स्पीड होना चाहिए।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

लोअर डिविजन क्लर्क, पद : 32 (अनारक्षित-18)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।

- इसके अलावा उम्मीदवार को बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान होना चाहिए।

वेतनमान : 19,900 से 63,200 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष।

जरूरी सूचना : अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये।

- एससी/एसटी/दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट गेटवे ऑफ एम्स जोधपुर के माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट (www.aiimsjodhpur.edu.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर बाईं तरफ रिक्रूटमेंट ऑप्शन नजर आएगा।

- इसके तहत दिए गए रिक्रूटमेंट नोटिस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- इस पेज पर Advertisement No: Admn/Estt/01/2018-AIIMS.JDH Recruitment to the post of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk...लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आएं और रिक्तियों से संबंधित लिंक के आगे दिए गए अप्लाई नाऊ ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक और वेबपेज खुलेगा। यहां पर दिए गए रजिस्टर नाऊ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- अब रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और कैप्चा दर्ज करें।

- इसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक करते ही हुए सब्मिट बटन दबाएं।

- ऐसा करते ही आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ई-मेल पर आपको आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

- इस आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगइन करें और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 27 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.aiimsjodhpur.edu.in

ई-मेल : recruitment2@aiimsjodhpur.edu.in

फोन : 0291-2740741 (सुबह 10 से शाम पांच बजे तक)