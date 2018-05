एम्स दिल्ली करेगा 90 रिक्त पदों पर नियुक्तियां, जल्द करें आवेदन

आवेदन शुल्क :

सामान्य/ओबीसी के लिए 500 रुपये। एससी/एसटी उम्मदवारों के लिए 100 रुपये देने होंगे।

दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेटबैंकिंग के जरिए करना होगा।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए संस्थान की वेबसाइट www.aiims.edu पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर नोटिस सेक्शन के अंदर रिक्रूटमेंट सेक्शन में एम्स रिक्रूटमेंट ऑप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर Advertisement for inviting online applications for various Group A (Non Faculty) and B posts at the AIIMS, New Delhi लिंक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर नया पेज खुलेगाञ इस पेज पर डाक्युमेंट के सामने डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड वेबसाइट www.aiimsexams.org से डाउनलोड करने होंगे।

- प्रमाणपत्रों के सत्यापन के समय उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए सभी प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों को साथ ले जाना होगा।

इन दस्तावेजों को ले जाएं साथ :

ऑनलाइन आवेदन पत्र की रजिस्ट्रेशन स्लिप

डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड

आयु प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

दिव्यांग प्रमाणपत्र

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 18 जून 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.aiims.edu