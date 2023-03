AFCAT Result 2023: परिणाम घोषित, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

AFCAT Result 2023: भारतीय वायु सेना (IAF) ने कट-ऑफ अंकों के साथ AFCAT 1 परिणाम 2023 घोषित किया। जो लोग 24, 25 और 26 फरवरी 2023 को

AFCAT 1 (वायु सेना कॉमन एडमिशन टेस्ट 1) 2023 में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट यानी afcat.cdac.in से एएफसीएटी मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे दिए गए मार्क्स

- हर सही प्रतिक्रिया के लिए 3 अंक दिए जाएंगे।

- गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में एक अंक (-1 अंक) काटा गया है।

अनुत्तरित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया गया है।

AFCAT 1 Result 2023: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- 'AFCAT 01/2023 RESULT HAS BEEN DECLARED AND ARE AVAILABLE FOR VIEWING THROUGH INDIVIDUAL LOGIN. CLICK HERE' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें।

स्टेप 4- AFCAT 1 मार्क्स आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

बता दें, ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को वायु सेना चयन बोर्ड (एएफएसबी) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जल्द ही इंटरव्यू की तारीख जारी की जाएगी।