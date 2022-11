AFCAT Merit List 2022: जारी हुई मेरिट लिस्ट, afcat.cdac.in पर करें चेक

AFCAT Merit List 2022 Download: भारतीय वायु सेना (IAF) ने AFA में 23 जनवरी से शुरू होने वाले कोर्सेज के लिए छात्रों की मेरिट लिस्ट अपनी AFCAT वेबसाइट यानी afcat.cdac.in पर जारी कर दी है।

मेरिट लिस्ट मेडिकल स्टेटस के बिना है और इसका उपयोग AFSB द्वारा अनुशंसित सभी उम्मीदवारों की सापेक्ष स्थिति को देखने के लिए किया जाता है। AFCAT 2022 परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र इस पृष्ठ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। AFCAT मेरिट लिस्ट लिंक यहां छात्रों के लिए दिया गया है।

AFCAT Merit List 2022: ऐसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर ‘Order of merit for all AFSB recommended candidates: Jan 23 Course(s)’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3-एएफसीएटी मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करें।

स्टेप 4-चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम चेक करें।

स्टेप 5-भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंट आउट लेना न भूलें।

AFSB ने 227 AFCAT पुरुष, 141 AFCAT महिला, 5 NCC स्पेशल एंट्री पुरुष, 2 NCC स्पेशल एंट्री महिला और 7 उम्मीदवारों को स्पेशल एंट्री कमीशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है।



बता दें, भारतीय वायु सेना (IAF) ने देश भर में AFCAT 2 परीक्षा 2022 और EKT परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले छात्रों के मार्क्स पहले ही अपलोड कर दिए हैं। मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट यानी afcat.cdac.in पर जाकर AFCAT परिणाम 2022 डाउनलोड किए जा सकते हैं।

