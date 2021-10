aaj chand kab niklega, करवा चौथ चांद निकलने का टाइम : देखें लखनऊ, पटना, इंदौर, जयुपर और दिल्ली समेत कई शहरों का चंद्रोदय समय

aaj chand kab niklega, Karwa Chauth 2021 Moon Time : पति की लंबी उम्र की कामना के लिए आज सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है। मेहंदी लगवाने से लेकर पूजन सामग्री इकट्ठा करने तक करवा चौथ पूजा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है तो आज शाम को चांद निकलने का। बहुत से सुहागिनों का यह पहला व्रत है, ऐसे में उन्हें चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार है।

चूंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है ऐसे में सभी व्रतियों की कोशिश होती है कि पूजा की तैयारियों पहले से कर ली जाएं जिससे चांद निकलते पूजा शुरू किया जाए और व्रत तोड़ने के बाद जल ग्रहण किया जाए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, आज महिलाएं रोहिणी नक्षत्र और वरियान योग में चांद के दीदार करेंगी। चांद देखने के बाद ही सुहागिनें व्रत तोड़ेंगी। करवा चौथ व्रत को सबसे मुश्किल व्रतों में से एक माना गया है।

आइए जानते हैं लखनऊ, पटना, इंदौर, जयुपर और दिल्ली समेत प्रमुख शहरों का चंद्रोदय समय:

चांद दिखने का समय (timeanddate.com के अनुसार) :

Moon Rise Time in Delhi - 8:00 PM

Moon Rise Time in Noida - 8:07 PM

Moon Rise Time in Lucknow - 7:56 PM

Moon Rise Time in Varanasi - 07:51 PM

Moon Rise Time in Kanpur - 08:00 PM

Moon Rise Time in Allahabad - 07:56 PM

Moon Rise Time in Agra - 8:07 PM

Moon Rise Time in Meerut - 8:05 PM

Moon Rise Time in Ghaziabad - 8:06 PM

Moon Rise Time in Gorakhpur - 8:06 PM

Moon Rise Time in Bareilly - 7:59 PM

Moon Rise Time in Mathura - 8:10 PM

Moon Rise Time in Aligarh - 8:05 PM

Moon Rise Time in Moradabad - 07:58 PM

Moon Rise Time in Saharanpur - 8:03 PM

Moon Rise Time in Ayodhya - 7:51 PM

Moon Rise Time in Faizabad - 7:51 PM

Moon Rise Time in Firozabad - 8:06 PM

Moon Rise Time in Muzaffarnagar - 8:03 PM

Moon Rise Time in Jhansi - 8:10 PM

Moon Rise Time in Patna - 07:42 PM

Moon Rise Time in Bhagalpur - 07:35 PM

Moon Rise Time in Jaipur - 08:17 PM

Moon Rise Time in Jaisalmer - 08-37 PM

Moon Rise Time in Bhopal - 08:19 PM

Moon Rise Time in Indore - 08:26 PM

Moon Rise Time in Mumbai - 8:47 PM

Moon Rise Time in Chandigarh - 8:05 PM

Moon Rise Time in Ranchi - 07:46 PM