AAI Recruitment 2023: एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर असिस्टैंट और सीनियर असिस्टैंट के पदों पर भर्ती, 27 दिसंबर से करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

AAI Recruitment 2023: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर असिस्टैंट और सीनियर असिस्टैंट पदों की कुल 119 रिक्तियों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एएआई की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू हो रही है। एएआई की इस भर्ती में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 26 जनवरी 2024 है। एएआई की इस भर्ती में आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एएआई भर्ती 2023 में रिक्तियों का ब्योरा :

एयरपोर्ट अथॉरिटी के इस भर्ती अभियान में कुल 119 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें से 73 रिक्तियां जूनियर असिस्टैंट (फायर सर्विस), 2 रिक्तियां जूनियर असिस्टैंट, 25 रिक्तियां सीनियर असिस्टैंट (Electronics) और 19 रिक्तियां सीनियर असिस्टैंट (अकाउंट्स) के लिए हैं।

एएआई भर्ती 2023 आयु सीमा - अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 20 दिसंबर 2023 को होगी।

एएआई भर्ती 2023 नोटिफिकेशन : एएआई भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए है। महिला, एससी, एसटी और एक्ससर्विसमैन अभ्यर्थी जिन्होंने एएआई से अप्रेंटिसशिप किया है उन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

Notification

एएआई भर्ती 2023 में ऐसे करें आवेदन:

-एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर जाएं।

- होम पेज पर दिख रहे Career टैब पर क्लिक करें

- अब रजिस्ट्रेशन लिंक - “Direct Recruitment for ​Jr.Asst (Fire Service) under SRD, Jr. Asst (Office), Sr.Asst(Electronics), Sr.Asst(Accounts) in AAI Southern Region - Advt. No.SR/01/2023” पर क्लिक करें और शर्ते देखें।

- अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन फॉर्म भरें।

- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा कराएं।

- आवेदन की हार्ड कॉपी प्रिंटआउट करके भविष्य के लिए प्रिंटआउट करके रख लें।

- अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रिंटआउट कराकर रख लें।