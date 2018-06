मध्य प्रदेश में लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के 619 पद भरे जाएंगे

चयन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

- ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

- क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए उम्मीदवारों का शारीरिक क्षमता परीक्षण किया जाएगा।

- शारीरिक क्षमता परीक्षण में असफल उम्मीदवारों को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्र : इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर

यहां देखें नोटिफिकेशन :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर यहां Online Exam (Mock Test) सेक्शन में Sport Officer And Librarian Exam ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस वेबपेज पर दिखाई दे रहे Recruitment advertisement for sport officer and librarian 2018 (Adv No. 04/2018) लिंक को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर रिक्तियों के संबंध में जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें। अब विज्ञज्ञपन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

जरूरी सूचना :

- यदि उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र में कुछ गलती हो गई हो, तो उसमें 10 जून 2018 से 06 जुलाई 2018 तक त्रुटिसुधार किया जा सकता है।

- इसके लिए उम्मीदवार को प्रति सुधार 50 रुपये त्रुटिसुधार शुल्क देना होगा।

- आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 27 जुलाई 2018 से 16 अगस्त 2018 आयोग की वेबसाइटों पर उपलब्ध होंगे।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 04 जुलाई 2018

ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की निर्धारित तिथि : 18 अगस्त 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.mppsc.nic.in

फोन : 0755-4019400