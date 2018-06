लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 43 पदों पर रिक्तियां, जल्द करें आवेदन

चयन प्रक्रिया:

उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा।

सबसे पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

उच्च शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया:

- उम्मीदवारों को आवेदन डाक के जरिये करना है।

- सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट http://lhmc-hosp.gov.in/ पर लॉग इन करें।

- इसके बाद होम पेज पर वेकेंसी सेक्शन पर क्लिक करें।

- यहां क्लिक करने पर एक अलग पेज खुल जाएगा, यहां इस पद से जुड़े विज्ञापन का लिंक Filling up the various vacant posts of Laboratory Cadre on contract basis PDF [5880 KB] दिखेगा।

- इस लिंक पर क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- विज्ञापन में ही नीचे आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, इसका ए-4 साइज के पेपर पर प्रिंट निकाल लें।

- इसके बाद दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र को पूरा भरें।

- अब भरे हुए आवेदन पत्र को मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित कॉपी के साथ संलग्न कर डाक के द्वारा निर्धारित तिथि तक संस्थान को भेजना है।

जरूरी दस्तावेज

जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र

दिव्यांग प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र

अनुभव प्रमाण पत्र, एनओसी (कार्यरत उम्मीदवारों के लिए)

यहां भेजें आवेदन

डायरेक्टर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड श्रीमती एस.के. हॉस्पिटल, नई दिल्ली

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 03 जुलाई 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : http://lhmc-hosp.gov.in/