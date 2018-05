पीजीआई चंडीगढ़ में विभिन्न तरह के 32 पद, जल्द करें आवेदन

आवेदन शुल्क : सामान्य/ओबीसी के लिए 1000 रुपये। एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट www.pgimer.edu.in पर लॉगइन करें।

- होमपेज खुलने पर रिक्रूटमेंट सेक्शन को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित पेज खेल जाएगा।

- इस पेज पर AIIMS RAE BARELI - Online applications for recruitment of various Group B and C posts on regular basis....Advt. No. PGI/RC/074/2018 लिंक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा। इस पर क्लिक हियर फॉर गाइडलाइन ऑप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों और आवेदन करने संबंधित सभी जानकारियां खुल जाएंगी।

- अब दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 23 मई 2018

ज्यादा जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.pgimer.edu.in

फोन : 0172-2755587