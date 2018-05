एम्स पटना में सीनियर रेजिडेंट के 228 पद भरे जाएंगे

आवेदन शुल्क

- अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 1500 रुपये का भुगतान करना होगा।

- एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 1200 रुपये चुकाने होंगे।

- शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से करना होगा, जो ‘एम्स पटना’ के पक्ष में पटना में देय होना चाहिए।

- दिव्यांगों को शुल्क से छूट मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.aiimspatna.org) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर दिए गए ‘जॉब्स’ सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद ‘एडवर्टाइजमेंट’ सेक्शन में जाएं।

- नए पेज पर क्रम संख्या 96 पर Dean/SR/2018/ 3265/ Inviting Application for the Posts of Senior Resident under residency Residency Schemeशीर्षक दिखाई देगा। इसके आगे बने डाउनलोड सिंबल पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें। विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म का प्रोफार्मा भी दिया गया है।

- इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें। अब इसमें मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करें।

- फॉर्म में ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। साथ ही दाईं तरफ दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं।

- इसके बाद भरे हुए आवेदन फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और बैंक ड्राफ्ट के साथ अटैच करके स्पीड पोस्ट से तय पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफे में आवेदन भेजें, उसके ऊपर ‘एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट (विभाग का नाम) अवश्य लिखें।

आवेदन के साथ भेजें ये सभी

- डिमांड ड्राफ्ट

- जन्म तिथि को प्रमाणित को करने वाले दस्तावेज

- मेडिकल/ डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट

- योग्यता से संबंधित दस्तावेज

- जाति प्रमाण पत्र

यहां भेजें आवेदन

रिक्रूटमेंट सेल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फुलवारीशरीफ,

पटना - 801507(बिहार)

महत्वपूर्ण तारीखें

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख : 10 जून 2018 (शाम 5 बजे तक)

लिखित परीक्षा/इंटरव्यू का आयोजन होगा : जून 2018 में

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0612-2451070

ई-मेल : admin@aiimspatna.org