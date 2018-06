इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भरे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर (गेस्ट फैकल्टी) के 204 पद

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.allduniv.ac.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर अनाउंसमेंट सेक्शन में दिखाई दे रहे Applications are invited for engagement of Guest Faculty लिंक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर रिक्तियों से संबंधित Applications are invited for engagement of Guest Faculty...लिंक के आगे व्यू डिटेल्स ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब पुन: वेबपेज पर वापस आएं और दिखाई दे रहे एप्लीकेशन फॉर्म आप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप डाउनलोड हो जाएगा। इसे पढ़कर इसमें मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें।

- अब भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मांगे गए प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों को संलग्न करें और एक लिफाफे में डालकर निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफ में आवेदन पत्र को भेजें, उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर दि पोस्ट ऑफ...अवश्य अंकित करें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

संबंधित डिपार्टमेंट/सेंटर/इंस्टीट्यूट के हेड/डायरेक्टर/को-ऑर्डिनेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 29 जून 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.allduniv.ac.in