बेसिल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 20 पद

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर कुल 20 रिक्तियां निकाली हैं। कंपनी ने इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से इन पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख 14 सितंबर 2018 है। पद, योग्यता और आवेदन से जुड़े विवरण इस प्रकार हैं :

डाटा एंट्री ऑपरेटर, पद : 20

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।

मासिक वेतन : 17,498 रुपये प्रतिमाह।

चयन प्रक्रिया : शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये। एससी/ एसटी/ दिव्यांगों के लिए 250 रुपये।

- शुल्क का भुगतान कैश अथवा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया जा सकता है।

- डीडी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के पक्ष में देय होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.becil.com) पर लॉगइन करें। अब यहां होमपेज पर नीचे की ओर दिए गए Careers लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुलेगा। यहां Vacancies लिंक पर क्लिक करें।

- फिर Applications are invited for recruitment/empanelment of following manpower....government office at Chennai लिंक के नीचे व्यू डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित कंपनी द्वारा जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब पुन: कॅरियर पेज पर वापस आएं और वेकैंसीज ऑप्शन के नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आवेदन पत्र का प्रारूप आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें और इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो भी चिपकाएं।

- इसके बाद आवेदन और अन्य जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एक लिफाफे में डालें और डाक से तय पते पर भेज दें।

यहां भेजें आवेदन

असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एचआर), बेसिल कॉरपोरेट ऑफिस, बेसिल भवन, सी-56/ए-17, सेक्टर-62, नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश)

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख : 14 सितंबर 2018

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.becil.com

फोन : 0120-4177850