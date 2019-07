PGIMER, Chandigarh: नर्सिंग ऑफिसर समेत 199 पदों पर भर्ती

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बठिंडा में ग्रूप बी और सी के पदों पर भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। कुल 199 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें नर्सिंग ऑफिसर (ग्रेड-2), लाइब्रेरी अटेंडेंट (ग्रेड-2), लैब अटेंडेंट (ग्रेड-2) और हॉस्पिटल अटेंडेंट (ग्रेड-3) के पद शामिल हैं। इन पदों को नियमित आधार पर भरा जाएगा। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 अगस्त 2019 है।

नर्सिंग ऑफिसर (ग्रेड-2), पद : 150 (अनारक्षित : 62)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास हो।

- जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- स्टेट नर्सिंग काउंसिल या समकक्ष में ए ग्रेड नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण हो।

वेतनमान : सातवें वेतन आयोग के लेवल-7 के आधार पर दिया जाएगा।

लाइब्रेरी अटेंडेंट (ग्रेड-2), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो।

- इसके साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। या

- लाइब्रेरी/ साइंस/ लाइब्रेरियनशिप विषय में सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

वेतनमान : सातवें वेतन आयोग के लेवल-2 के आधार पर दिया जाएगा।

लैब अटेंडेंट (ग्रेड-2), पद : 08 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान एक मुख्य विषय के साथ दसवीं पास हो।

वेतनमान : सातवें वेतन आयोग के लेवल-1 के आधार पर दिया जाएगा।

हॉस्पिटल अटेंडेंट (ग्रेड-3), पद : 40 (अनारक्षित : 19)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास हो।

वेतनमान : सातवें वेतन आयोग के लेवल-1 के आधार पर दिया जाएगा।

आयु सीमा (उपरोक्त पद)

- न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष।

- अधिकतम आयु में एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष और दिव्यांगों के लिए दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये।

- एससी/ एसटी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये। दिव्यांगजनों को कोई शुल्क देय नहीं है।

- शुल्क का भुगतान बैंक चालान के माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट (www.pgimer.edu.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर ऊपर की ओर दिए गए रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां शीर्षक Online applications are invited from the citizens of India for recruitment for various Group B and C posts on regular basis for All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bathinda (Punjab)vide Advt. No. PGI/RC/009/2019/3011 dated 16.07.2019 लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले नए वेबपेज पर क्लिक हियर फॉर गाइडलाइंस लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही पदों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- फिर आपको पुन: पिछले वेबपेज पर आना होगा। अब विज्ञापन लिंक के नीचे दिए Click here for Online Application लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही एक नई विंडो खुलेगी। यहां रजिस्टर योरसेल्फ लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

- इसके बाद आपके ई-मेल और मोबाइल पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। इसकी सहायता से लॉगइन करें।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें।

- साथ आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपियों को विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपलोड करना होगा।

- आवेदन को भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फिर इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 04 अगस्त 2019

चालान से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 06 अगस्त 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0172-2755587

वेबसाइट : http://pgimer.edu.in