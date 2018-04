पश्चिम बंगाल पुलिस में सब-इंस्पेक्टर/लेडी सब-इंस्पेक्टर के 1527 पद

चयन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा/शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षा/मुख्य लिखित परीक्षा/पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

- लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें जनरल स्ट्डीज, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के 50-50 प्रतिशत अंक सम्मिलित किए जाएंगे।

- लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी और इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी।

- लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवार को शरीरिक मानदंड परीक्षा में पास होना होगा।

- इस परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

- इसमें उम्मीदवार को 800 मीटर की दौड़ तीन मिनट में पूरी करनी होगी।

- महिला उम्मीदवारों को 400 मीटर की दौड़ दो मिनट में पूरी करनी होगी।

- इसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी।

- इसके बाद उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पर्सनालिटी टेस्ट देना होगा। इसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं।

- इसके बाद मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित हुए उम्मीदवारों मेडिकल फिटनेस परीक्षण कराना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट www.policewb.gov.in पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर दाईं ओर सबसे ऊपर रिक्रूटमेंट ऑप्शन को क्लिक करें।

- नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट सब-इंस्पेक्टर/लेडी सब-इंस्पेक्टर लिंक क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया पेज खुलेगा। इस पर इंफार्मेशन टू एप्लीकेंट फॉर ऑनलाइन सबमिशन लिंक क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब पुन: पेज पर आएं और फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें।

- नये पेज पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के नीचे The Post of SI/LSI in WBP 2018 लिंक पर क्लिक करें।

- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा। इस पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। इसमें न्यू यूजर के नीचे साइन-अप ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा। इस पर मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और आईडी और पासवर्ड जेनरेट करें।

- अब इस आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करते हुए आवेदन पत्र को खोलें।

- आवेदन पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर पूरा भरें और मांगे गए प्रमाणपत्रों को अपलोड करें।

- आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पूर्व क बार अवश्य पढ़ लें और जो बदलाव करने हैं कर लें।

- सब्मिट करने के बाद आवेदन पत्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 05 मई 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट : www.policewb.gov.in

अधिक जानकारी यहां :

टेलीफोन नंबर : 7044108689 और 7044109346

ई-मेल आईडी : wbprbonline@applythrunet.co.in