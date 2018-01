झारखंड में नियुक्ति होंगे 141 जूनियर इंजीनियर

झारखंड के शहरी विकास और हाउसिंग डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर के कुल 141 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासियों को प्राप्त होगा। अन्य राज्यों के आवेदक अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018 है।

जूनियर इंजीनियर, कुल पद : 141

विषय के अनुसार रिक्तियां

- सिविल, पद : 93 (अनारक्षित : 47)

- इलेक्ट्रिकल, पद : 23 (अनारक्षित : 12)

- मेकेनिकल, पद : 25 (अनारक्षित : 13)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा प्राप्त हो।

मासिक वेतन : 28,775 रुपये।

अनुबंध की अवधि : तीन वर्ष।

आवेदन शुल्क

- 2000 रुपये। इसका भुगतान ऑनलाइन तरीके से आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा।

बैंक का ब्योरा

बैंक का नाम : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

ब्रांच : अरगोरा, वसंुधरा मेगामार्ट, अरगोरा बाईपास रोड, अरगोरा, दोरंदा, रांची-834002।

अकाउंट नंबर : 708202010001816

अकाउंट होल्डर का नाम : एम/एस जनरल मैनेजर, जेयूआईडीसीओ लिमिटेड

आईएफएससी कोड : UBIN0570826

यहां देखें नोटिफिकेशन

- वेबसाइट ( http://juidco.jharkhand.gov.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर ‘रिसोर्स’ टैब पर कर्सर रखें। इसके अंतर्गत जॉब्स ऑप्च्युर्निटी लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से नया पेज खुलेगा। यहां Application for the post of Junior Engineer (Mechanical/Electrical/Civil) नाम से शीर्षक दिखाई देंगे।

- अब जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस शीर्षक के आगे दिए पीडीएफ आइकन पर क्लिक करें। इससे संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।