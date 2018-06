हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 105 पद भरे जाएंगे

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन गेट-2018 में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर किया जाएगा

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट www.hpgcl.org.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में स्क्रॉल हो रहे Recruitment of Assistant Engineer (Electrical Discipline) in HPUs on the basis of GATE-2018 Score लिंक को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर पुन: Recruitment of Assistant Engineer (Electrical Discipline) in HPUs on the basis of GATE-2018 Score लिंक को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 01 अगस्त 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.hpgcl.org.in

www.hvpn.org.in

www.uhbvn.org.in

www.dhbvn.org.in

ई-मेल : recruitment@hvpn.org.in