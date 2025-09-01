STET to be held before BPSC TRE 4.0, advice sought from BSEB BPSC TRE 4.0 से पहले एसटीईटी कराने की तैयारी तेज, बीएसईबी से मांगी सलाह, Career Hindi News - Hindustan
STET to be held before BPSC TRE 4.0, advice sought from BSEB

BPSC TRE 4.0 से पहले एसटीईटी कराने की तैयारी तेज, बीएसईबी से मांगी सलाह

Bihar STET TRE 4 Exam: राज्य में बीपीएससी से चौथे चरण के तहत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई) के पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) कराने के लिए तैयारी तेज हो गई है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:02 AM
Bihar STET TRE 4 Exam: राज्य में बीपीएससी से चौथे चरण के तहत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई) के पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) कराने के लिए तैयारी तेज हो गई है। इस मामले में उच्च स्तर पर विमर्श किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सरकार के उच्च स्तर से इस संबंध में राय मांगी है। उच्च स्तरीय राय के आधार पर शिक्षा विभाग टीआरई-4 के पहले एसटीईटी के आयोजन को लेकर दोबारा सलाह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) को भेजेगा।

इसके पहले सरकार ने साफ किया था कि टीआरई-4 के पहले एसटीईटी नहीं होगी। अगले साल शिक्षक नियुक्ति के लिए होने वाली टीआरई-5 के पहले एसटीईटी करायी जाएगी। अभ्यर्थी टीआरई-4 के पहले एसटीईटी कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए राजधानी में दो बार मार्च हो भी हो चुके हैं। हाल में ही मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को टीआरई-4 के पहले एसटीईटी कराने को लेकर विमर्श के लिए कहा था। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद एसटीईटी के लिए विमर्श अंतिम चरण में है। कुछ माह पूर्व एसटीईटी के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को एसटीईटी कराने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन बाद में टीआरई-4 के बाद और टीआरई-5 के पहले एसटीईटी कराने की बात कही गई थी।

टीआरई-4 में लगभग 50 हजार पदों की वैकेंसी आने की संभावना है। हालांकि अब तक सभी जिलों से पूरी रिक्तियां शिक्षा विभाग को नहीं मिल सकी हैं।

हाईस्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित विषयों में बीएड के साथ ही एसटीईटी की उत्तीर्णता अनिवार्य है। कक्षा 9 और 10 के माध्यमिक शिक्षक की पात्रता के लिए एसटीईटी के पेपर 1 में न्यूनतम उत्तीर्णता अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक में 50 प्रतिशत अंक के साथ ही बीएड होना आवश्यक है। इसी प्रकार कक्षा 11 और 12 के उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता के लिए स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंकों के साथ एसटीईटी का पेपर 2 में न्यूनतम उत्तीर्णता अंक लाना आवश्यक है। एसटीईटी में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों सामान्य वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को एसटीईटी में उत्तीर्णता के लिए 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता के न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।

