BPSC TRE 4.0 से पहले एसटीईटी कराने की तैयारी तेज, बीएसईबी से मांगी सलाह

Bihar STET TRE 4 Exam: राज्य में बीपीएससी से चौथे चरण के तहत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई) के पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) कराने के लिए तैयारी तेज हो गई है। इस मामले में उच्च स्तर पर विमर्श किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सरकार के उच्च स्तर से इस संबंध में राय मांगी है। उच्च स्तरीय राय के आधार पर शिक्षा विभाग टीआरई-4 के पहले एसटीईटी के आयोजन को लेकर दोबारा सलाह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) को भेजेगा।

इसके पहले सरकार ने साफ किया था कि टीआरई-4 के पहले एसटीईटी नहीं होगी। अगले साल शिक्षक नियुक्ति के लिए होने वाली टीआरई-5 के पहले एसटीईटी करायी जाएगी। अभ्यर्थी टीआरई-4 के पहले एसटीईटी कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए राजधानी में दो बार मार्च हो भी हो चुके हैं। हाल में ही मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को टीआरई-4 के पहले एसटीईटी कराने को लेकर विमर्श के लिए कहा था। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद एसटीईटी के लिए विमर्श अंतिम चरण में है। कुछ माह पूर्व एसटीईटी के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को एसटीईटी कराने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन बाद में टीआरई-4 के बाद और टीआरई-5 के पहले एसटीईटी कराने की बात कही गई थी।

टीआरई-4 में लगभग 50 हजार पदों की वैकेंसी आने की संभावना है। हालांकि अब तक सभी जिलों से पूरी रिक्तियां शिक्षा विभाग को नहीं मिल सकी हैं।