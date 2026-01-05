Bihar STET Result 2025: जनरल के लिए क्या रही पासिंग मार्क? यहां देखें कैटगरी वाइज कटऑफ

संक्षेप: Bihar STET 2025 Category Wise Cutoff: जनरल, OBC, EBC, SC, ST, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कितनी रही पासिंग मार्क? यहां पढ़ें पूरी जानकारी।

Bihar STET 2025 Category Wise Cutoff: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का रिजल्ट घोषित होते ही कटऑफ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे ज्यादा सवाल जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के मन में है कि उन्हें पास होने के लिए कितने अंक लाने पड़े। बोर्ड ने साफ किया है कि STET 2025 में कैटगरी के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक पहले से तय मानकों के आधार पर लागू किए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जनरल कैटेगरी के लिए कितनी रही पासिंग मार्क? STET 2025 में जनरल (सामान्य वर्ग) के उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था। यानी 150 अंकों की परीक्षा में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 75 अंक प्राप्त करने पर ही सफल घोषित किया गया।

STET 2025 कैटगरी वाइज कटऑफ बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार STET 2025 के लिए कैटगरी वाइज पासिंग मार्क इस प्रकार रही -

सामान्य वर्ग (General) - 50% अंक

पिछड़ा वर्ग (OBC) - 45.5% अंक

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) - 42.5% अंक

अनुसूचित जाति (SC) - 40% अंक

अनुसूचित जनजाति (ST) - 40% अंक

महिला उम्मीदवार - 40% अंक

दिव्यांग अभ्यर्थी - 40% अंक

बोर्ड ने साफ किया है कि इन अंकों से कम स्कोर करने वाले उम्मीदवारों को STET 2025 में उत्तीर्ण नहीं माना गया है।

कुल कितने अंक की थी परीक्षा? STET 2025 परीक्षा 150 अंकों की थी, जिसमें कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। हर सवाल 1 अंक का था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 100 अंक विषयवस्तु और 50 अंक शिक्षण कला व अन्य दक्षताओं से जुड़े थे।

कितने उम्मीदवार हुए पास? STET 2025 परीक्षा में कुल 4,42,214 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,56,301 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। कुल पास प्रतिशत 57.96% रहा। पेपर-वाइज देखें तो पेपर-1 (कक्षा 9-10) में पास प्रतिशत 62.56% और पेपर-2 (कक्षा 11-12) में पास प्रतिशत 52.17% दर्ज किया गया।

पास होने पर क्या मिलेगा? जो उम्मीदवार STET 2025 में तय कटऑफ के अनुसार पास हुए हैं, उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से STET पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जरूरी माना जाता है।