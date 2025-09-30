SSC : सितंबर में एसएससी ने निकालीं 5 बड़ी भर्तियां, दिल्ली पुलिस व CAPF में 12436 वैकेंसी, अहम तिथियां व योग्यता

SSC Vacancy 2025: एसएससी ने सितंबर माह में दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में पांच बड़ी भर्तियां निकाली हैं। कुल 12436 वैकेंसी निकाली गई हैं। सबसे बड़ी भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की है जिसमें 7565 वैकेंसी हैं।

SSC Vacancy 2025: एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर माह में दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में पांच बड़ी भर्तियां निकालीं। इन पांचों भर्तियों के तहत कुल 12436 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें सबसे बड़ी भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की है जिसमें 7565 वैकेंसी हैं। इस भर्ती में न सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न जिलों के लाखों युवा आवेदन करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर 2025 है। दूसरी बड़ी भर्ती सब इंस्पेक्टर की है। एसएससी सीपीओ भर्ती परीक्षा के तहत दिल्ली पुलिस व सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती करती है। इस बार एसएससी ने दिल्ली पुलिस व सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के 3073 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें दिल्ली पुलिस में एसआई के 212 पद हैं। एसआई पुरुष के 152, एसआई महिला के 70 पद हैं।

यहां देखें सितंबर में निकलीं एसएससी की सभी 5 बड़ी भर्तियों का ब्योरा 1. दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) की भर्ती- 7565 पद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला के 7565 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। इनमें पुरुष के 5,069 और महिला के 2496 पद शामिल हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। आवेदन की त्रुटि संशोधन के लिए 29 से 31 अक्तूबर तक का मौका मिलेगा। एक जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 और 25 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर या जनवरी में प्रस्तावित है। परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही होगी। पहले चरण का परिणाम घोषित होने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जन्मतिथि और हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को अभ्यर्थी की आयु निर्धारित करने के लिए मान्य किया जाएगा।

योग्यता - मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास

आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष। आयु की गणना 01 जुलाई 2025 से होगी। अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 2000 से पहले और 01 जुलाई 2007 से पहले का न हो। ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष और एससी व एसटी को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

अहम तिथियां

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि - 22-09-2025 से 21-10-2025 तक

ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय 22-10-2025 (23:00 बजे)

ऑनलाइन आवेदन पत्र में करेक्श के लिए विंडो खुलेगी - 29-10-2025 से 31-10-2025

कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का संभावित कार्यक्रम: दिसंबर, 2025/जनवरी, 2026

2. SSC CPO SI : एसएससी सीपीओ के 3073 पदों भर्ती एसएससी इन दिनों दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 ( एसएससी सीपीओ 2025 ) के लिए भी आवेदन ले रहा है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) में सब इंस्पेक्टर के 3073 पदों पर भर्ती निकाली है।

अहम तिथियां - इच्छुक अभ्यर्थी 16 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 है। आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 24 से 26 अक्टूबर तक का मौका मिलेगा। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है।

योग्यता- उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या किसी अन्य हायर एजुकेशन संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है।

आयु सीमा - सीपीओ भर्ती में आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। इस भर्ती के लिए 18-25 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का जन्म 02 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद न हुआ हो, वे इसमें आवेदन के योग्य हैं। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

3. हेड कांस्टेबल (AWO/TPO) भर्ती - 553 पद हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर) के 552 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं।

अहम तिथियां - आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। शुल्क भुगतान 16 अक्टूबर की रात 11 बजे तक, आवेदन में त्रुटि सुधार और शुल्क संशोधन के लिए 23 से 25 अक्टूबर तक अवसर मिलेगा। दोनों ही भर्तियों के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में संभावित है।

दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलैस ऑपरेटर व टेली प्रिंटर ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) की वैकेंसी के लिए 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है।

योग्यता- साइंस व मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास या मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) रखी गई है।

4. कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष के 737 पदों पर भर्ती कांस्टेबल ड्राइवर के 737 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। शुल्क भुगतान 16 अक्टूबर की रात 11 बजे तक, आवेदन में त्रुटि सुधार और शुल्क संशोधन के लिए 23 से 25 अक्टूबर तक अवसर मिलेगा। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में संभावित है।

योग्यता - कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास मांगी गई है। इसके अलावा हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है।

आयु की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 30 वर्ष रखी गई है।

5. दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल भर्ती - 509 पद कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 29 सितंबर से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के 509 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू किए हैं। 20 अक्टूबर की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस 21 अक्टूबर तक जमा होगी। आवेदन और शुल्क में त्रुटि संशोधन के लिए 27 से 29 अक्तूबर तक मौका मिलेगा। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर या जनवरी 2026 में संभावित है।

योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास

- 30 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग