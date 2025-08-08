बिहार में तकनीकी खामियों से रुक गई परीक्षा, SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C, D की पहली शिफ्ट रद्द

SSC Stenographer Grade C and D exam : भागलपुर के परीक्षा केंद्र पर तकनीकी दिक्कतों की वजह से SSC ने स्टेनोग्राफर परीक्षा की पहली शिफ्ट रद्द कर दी गई, अब छात्रों को दोबारा एग्जाम देना होगा।

SSC Stenographer Grade C and D exam : SSC स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के भागलपुर स्थित महर्षि मेही ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर 8 अगस्त को आयोजित पहली शिफ्ट की परीक्षा तकनीकी दिक्कतों के चलते रद्द कर दी गई है। अब इस शिफ्ट के उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देनी होगी।

Staff Selection Commission (SSC) ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D पदों के लिए आयोजित परीक्षा की पहली शिफ्ट को ऑपरेशनल चैलेंजेस यानी तकनीकी खामियों की वजह से कैंसिल किया गया है। यह परीक्षा 8 अगस्त को होनी थी, लेकिन अब इसके लिए नई तारीख और केंद्र की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

कब होगी दोबारा परीक्षा? SSC की ओर से कहा गया है कि री-एग्जाम की तारीख और केंद्र की जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के ज़रिए भी सूचित किया जाएगा।

बता दें SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की परीक्षा 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 1590 पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है।