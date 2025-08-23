SSC Stenographer Answer Key 2025: एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर-की जारी, जल्द जारी होगा रिजल्ट

SSC Stenographer Answer Key 2025: एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'C' और 'D' परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार 25 अगस्त तक 50 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

SSC Stenographer Answer Key 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (ssc) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'C' और 'D' परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। यह परीक्षा 6, 7, 8 और 11 अगस्त 2025 को देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की गई थी।

आपत्ति दर्ज करने की सुविधा उम्मीदवार अब अपनी प्रतिक्रिया और आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

आपत्ति दर्ज करने की विंडो 22 अगस्त शाम 6 बजे से 25 अगस्त शाम 6 बजे तक खुली रहेगी।

प्रति प्रश्न ₹50 शुल्क लगेगा (पहले यह 100 रुपये था, जिसे घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है)।

तय समय के बाद मिली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आंसर-की कैसे चेक करें? 1. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “Notice Board” सेक्शन में जाएं।

3. लिंक पर क्लिक करें - Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates’ Response Sheet(s) of Stenographer Grade 'C' and 'D' Examination, 2025।

4. पीडीएफ नोटिस पढ़ें और आंसर-की लिंक पर क्लिक करें।

5. डाउनलोड कर अपने उत्तरों से मिलान करें।

रिजल्ट से पहले अनुमान उम्मीदवार आंसर-की के जरिए अपने संभावित अंक निकाल सकते हैं। मार्किंग स्कीम के अनुसार सही उत्तर पर अंक जोड़ें और गलत उत्तर पर अंक घटाएं। जो प्रश्न नहीं किए हैं, उन पर कोई अंक न जोड़ें, न घटाएं।