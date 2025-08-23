ssc stenographer answer key 2025 released objection window open till 25 august SSC Stenographer Answer Key 2025: एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर-की जारी, जल्द जारी होगा रिजल्ट, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ssc stenographer answer key 2025 released objection window open till 25 august

SSC Stenographer Answer Key 2025: एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर-की जारी, जल्द जारी होगा रिजल्ट

SSC Stenographer Answer Key 2025: एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'C' और 'D' परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार 25 अगस्त तक 50 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 01:33 AM
share Share
Follow Us on
SSC Stenographer Answer Key 2025: एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर-की जारी, जल्द जारी होगा रिजल्ट

SSC Stenographer Answer Key 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (ssc) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'C' और 'D' परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। यह परीक्षा 6, 7, 8 और 11 अगस्त 2025 को देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की गई थी।

आपत्ति दर्ज करने की सुविधा

  • उम्मीदवार अब अपनी प्रतिक्रिया और आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
  • आपत्ति दर्ज करने की विंडो 22 अगस्त शाम 6 बजे से 25 अगस्त शाम 6 बजे तक खुली रहेगी।
  • प्रति प्रश्न ₹50 शुल्क लगेगा (पहले यह 100 रुपये था, जिसे घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है)।
  • तय समय के बाद मिली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आंसर-की कैसे चेक करें?

1. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “Notice Board” सेक्शन में जाएं।

3. लिंक पर क्लिक करें - Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates’ Response Sheet(s) of Stenographer Grade 'C' and 'D' Examination, 2025।

4. पीडीएफ नोटिस पढ़ें और आंसर-की लिंक पर क्लिक करें।

5. डाउनलोड कर अपने उत्तरों से मिलान करें।

रिजल्ट से पहले अनुमान

उम्मीदवार आंसर-की के जरिए अपने संभावित अंक निकाल सकते हैं। मार्किंग स्कीम के अनुसार सही उत्तर पर अंक जोड़ें और गलत उत्तर पर अंक घटाएं। जो प्रश्न नहीं किए हैं, उन पर कोई अंक न जोड़ें, न घटाएं।

किन डिटेल्स का जिक्र होगा रिस्पॉन्स शीट में?

  • रोल नंबर और उम्मीदवार का नाम
  • परीक्षा का नाम और पोस्ट का नाम
  • परीक्षा की तारीख और समय
  • परीक्षा केंद्र का नाम
  • दिए गए सभी प्रश्नों और उत्तरों की लिस्ट

ध्यान दें कि रिस्पॉन्स शीट सिर्फ निर्धारित समय तक ही उपलब्ध रहेगी, इसलिए उम्मीदवारों को इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

SSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।