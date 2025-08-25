SSC Stenographer Answer Key 2025: एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 ऑब्जेक्शन विंडो आज हो जाएगी बंद, अभी दर्ज करें आपत्ति

SSC Steno Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) आज स्टेनोग्राफर ग्रेड 'C' और 'D' परीक्षा 2025 की आंसर की ऑब्जेक्शन विंडो को बंद कर देगा। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को ssc.gov.in पर लॉगिन करना होगा।

SSC Stenographer 2025 Answer Key Challenge: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आज 25 अगस्त 2025 को स्टेनोग्राफर ग्रेड 'C' और 'D' परीक्षा 2025 की आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को बंद कर दिया जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, डी पेपर-1 के लिए ऑब्जेक्शन विंडो आज शाम 6 बजे बंद हो जाएगी।

यह परीक्षा 6, 7, 8 और 11 अगस्त 2025 को देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की गई थी। आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,590 पद घोषित किए हैं, जिनमें 230 पद ग्रेड 'C' और 1,360 पद ग्रेड 'D' के लिए हैं। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में की जाएंगी।

आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये फीस जमा करनी होगी। आपको बता दें कि उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट द्वारा चेक कराया जाएगा और उनकी राय के आधार पर फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा। फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी जन्मतिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ssc.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, आपत्ति के साथ आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना होगा।

SSC Stenographer 2025 Objection Window: एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 आंसर की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ऑब्जेक्शन विंडो पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आप उस प्रश्न को चुनिए, जिस पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है।

5. इसके बाद आप अपने उत्तर के समर्थन से संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए।

6. अब आप आपत्ति दर्ज करने की फीस जमा कीजिए और सबमिट कर दीजिए।