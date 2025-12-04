देने जा रहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा? ये नहीं किया तो रुक जाएगा एडमिट कार्ड

संक्षेप: SSC ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए सेल्फ स्लॉट चयन शुरू किया। अभ्यर्थियों को तय समय में शहर और तारीख चुननी होगी, नहीं तो एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा।

delhi police constable exam 2025 : दिल्ली पुलिस में नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए उम्मीदवारों को खुद से परीक्षा शहर और तारीख चुनने की सुविधा दे दी है। यह सुविधा सीमित समय के लिए सक्रिय रहेगी और तय समय पर चयन न करने पर उम्मीदवार का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा।

delhi police constable exam 2025 : सेल्फ स्लॉट सुविधा शुरू SSC ने अपने आधिकारिक पोर्टल ssc.gov.in पर सेल्फ स्लॉट चयन की सुविधा जारी कर दी है। इस सुविधा के तहत कांस्टेबल (ड्राइवर) पुरुष, कांस्टेबल (एक्ज़ीक्यूटिव) पुरुष एवं महिला, हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) और हेड कांस्टेबल (AWO/TPO) समेत कई पदों के उम्मीदवार अपनी पसंद का परीक्षा शहर और दिन चुन सकेंगे। आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि समय सीमा के भीतर स्लॉट चुनना अनिवार्य है और एक बार चयन के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

delhi police constable exam 2025 : परीक्षा तिथियां और स्लॉट टाइमलाइन SSC ने सभी परीक्षाओं के लिए तारीखें और स्लॉट चयन की अंतिम समय सीमा जारी कर दी है। उदाहरण के तौर पर, कांस्टेबल (ड्राइवर) पुरुष के लिए परीक्षा 16 और 17 दिसंबर 2025 को होगी और इसका स्लॉट चयन 5 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। वहीं कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) पदों के लिए परीक्षा 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच होगी और इसके लिए 30 दिसंबर 2025 तक स्लॉट चुना जा सकेगा।

delhi police constable exam 2025 : एक हफ्ते पहले स्लॉट फाइनल करना अनिवार्य SSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से कम से कम एक हफ्ते पहले अपना स्लॉट चुनना होगा। उदाहरण के रूप में, अगर कोई उम्मीदवार 1 जनवरी 2026 को परीक्षा देना चाहता है, तो उसे 24 दिसंबर 2025 तक अपनी पसंद फाइनल करनी होगी। समय सीमा चूकने पर उस उम्मीदवार का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा।

delhi police constable exam 2025 : आसान प्रक्रिया से करें चयन अभ्यर्थी सबसे पहले ssc.gov.in/login पर जाकर लॉगिन करें। उसके बाद सेल्फ स्लॉट सेक्शन में जाकर उपलब्ध शहरों और डेट में से अपना विकल्प चुनें। जानकारी की पुष्टि करने के बाद आवेदन सबमिट कर देना होगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि सबमिट होने के बाद चयन में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है।

delhi police constable exam 2025 : समय पर चयन न करने पर होगा नुकसान SSC ने जोर देकर कहा है कि तय समय के भीतर स्लॉट न चुनने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा से बाहर माना जाएगा, क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं किया जाएगा। शहर वेरिफिकेशन की अब जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड सीधे परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा।