SSC Selection Posts Result : एसएससी सेलेक्शन पोस्ट फेज-13 का रिजल्ट जारी, 67543 अभ्यर्थी पास
SSC Selection Posts Result : एसएससी ने सेलेक्शन फेज 13 भर्ती 2025 के पहले चरण का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। अगले चरण के लिए स्नातक स्तर पर 35055, 12वीं में 14768 और 10वीं में 17720 कुल 67,543 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया।
SSC Selection Posts Result : एसएससी ने सेलेक्शन फेज 13 भर्ती 2025 के पहले चरण का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। अगले चरण के लिए स्नातक स्तर पर 35055, 12वीं में 14768 और 10वीं में 17720 कुल 67,543 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। स्नातक या उससे अधिक अर्हता वाले पदों के लिए 10,21,850, हायर सेकेंडरी स्तर के पदों के लिए 7,08,219 जबकि 10वीं स्तर के पदों के लिए 12,09,332 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 10वीं स्तर पर 46, 12वीं स्तर पर 29 और स्नातक स्तर पर 58 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है।
सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा का आयोजन 24,25,26,28,29,30, 31 जुलाई और 1 अगस्त 2025 को किया गया था। ग्रेजुएशन लेवल पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में से 13536 अनारक्षित वर्ग से हैं। 3345 ईडब्ल्यूएस, 4425 एससी, 2040 एसटी और 7286 ओबीसी वर्ग से हैं। 12वीं स्तर पर पास हुए 14,768 में से 5460 अनारक्षित वर्ग से हैं। 971 ईडब्ल्यूएस, 1695 एससी, 855 एसटी और 2580 ओबीसी वर्ग से हैं। 10वीं स्तर पर पास हुए 17,720 में से 5490 अनारक्षित वर्ग से हैं। 1343 ईडब्ल्यूएस, 1890 एससी, 840 एसटी और 2895 ओबीसी वर्ग से हैं।
आपको बता दें कि जून 2025 में एसएससी ने 10वीं, 12वीं व ग्रेजुएशन के स्तर पर सेलेक्शन पोस्ट के 2423 पदों पर भर्ती निकाली थी।
