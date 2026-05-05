SSC Vacancy: SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए आज रात तक जमा करें फीस, जानें क्या है परीक्षा का पूरा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न
SSC Selection Post Phase 14 Vacancy 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 भर्ती के लिए ऑनलाइन फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय आज यानी 5 मई 2026 की रात है।
SSC Selection Post Phase 14 Syllabus 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक अपनी आवेदन फीस जमा नहीं की है, तो तुरंत सावधान हो जाएं। आयोग द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, ऑनलाइन फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय आज यानी 5 मई 2026 की रात है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3003 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
अक्सर देखा जाता है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने के कारण पेमेंट फेल होने जैसी समस्याएं आती हैं। ऐसे में सलाह है कि अभ्यर्थी देर रात का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर लें, ताकि उनका आवेदन निरस्त न हो।
कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न?
SSC सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कुल 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 200 अंकों के होंगे। ध्यान रहे कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काट लिए जाएंगे, इसलिए उत्तर देते समय सावधानी बरतना जरूरी है।
परीक्षा में मुख्य रूप से चार विषय शामिल होंगे:
जनरल इंटेलिजेंस: 25 प्रश्न (50 अंक)
जनरल अवेयरनेस: 25 प्रश्न (50 अंक)
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: 25 प्रश्न (50 अंक)
अंग्रेजी भाषा : 25 प्रश्न (50 अंक)
सिलेबस: क्या पढ़ें और क्या छोड़ें?
चयन आयोग ने मैट्रिकुलेशन (10वीं), हायर सेकेंडरी (12वीं) और ग्रेजुएशन लेवल के पदों के लिए अलग-अलग सिलेबस निर्धारित किए हैं।
जनरल इंटेलिजेंस: इसमें कोडिंग-डिकोडिंग, रक्त संबंध, समानता, वेन आरेख और तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्न होंगे।
जनरल अवेयरनेस: इसमें करेंट अफेयर्स, भारत और उसके पड़ोसी देश, खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य और सामान्य राजनीति से प्रश्न पूछे जाएंगे।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: उम्मीदवारों को अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकीय चार्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें लाभ-हानि, समय और दूरी, औसत और ब्याज जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल हैं।
अंग्रेजी भाषा: इसमें शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द और कॉम्प्रिहेंशन की जांच की जाएगी।
सफलता के लिए टिप्स
सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा में प्रतिस्पर्धा काफी अधिक होती है। सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों (PYQ) का अभ्यास करना चाहिए। समय केवल 60 मिनट है, इसलिए ‘स्पीड और एक्यूरेसी’ ही सफलता की कुंजी है। नियमित मॉक टेस्ट देने से परीक्षा के दबाव को झेलने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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