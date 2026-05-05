Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

SSC Vacancy: SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए आज रात तक जमा करें फीस, जानें क्या है परीक्षा का पूरा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न

May 05, 2026 03:16 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

SSC Selection Post Phase 14 Vacancy 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 भर्ती के लिए ऑनलाइन फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय आज यानी 5 मई 2026 की रात है।

SSC Vacancy: SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए आज रात तक जमा करें फीस, जानें क्या है परीक्षा का पूरा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न

SSC Selection Post Phase 14 Syllabus 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक अपनी आवेदन फीस जमा नहीं की है, तो तुरंत सावधान हो जाएं। आयोग द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, ऑनलाइन फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय आज यानी 5 मई 2026 की रात है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3003 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

अक्सर देखा जाता है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने के कारण पेमेंट फेल होने जैसी समस्याएं आती हैं। ऐसे में सलाह है कि अभ्यर्थी देर रात का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर लें, ताकि उनका आवेदन निरस्त न हो।

कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न?

SSC सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कुल 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 200 अंकों के होंगे। ध्यान रहे कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काट लिए जाएंगे, इसलिए उत्तर देते समय सावधानी बरतना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:यूनियन बैंक में 1865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, ग्रेजुएट करें आवेदन

परीक्षा में मुख्य रूप से चार विषय शामिल होंगे:

जनरल इंटेलिजेंस: 25 प्रश्न (50 अंक)

जनरल अवेयरनेस: 25 प्रश्न (50 अंक)

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: 25 प्रश्न (50 अंक)

अंग्रेजी भाषा : 25 प्रश्न (50 अंक)

ये भी पढ़ें:हॉस्पिटल में नौकरी का सुनहरा मौका, 10वीं पास के लिए 1200 पदों पर सीधी भर्ती

सिलेबस: क्या पढ़ें और क्या छोड़ें?

चयन आयोग ने मैट्रिकुलेशन (10वीं), हायर सेकेंडरी (12वीं) और ग्रेजुएशन लेवल के पदों के लिए अलग-अलग सिलेबस निर्धारित किए हैं।

जनरल इंटेलिजेंस: इसमें कोडिंग-डिकोडिंग, रक्त संबंध, समानता, वेन आरेख और तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्न होंगे।

जनरल अवेयरनेस: इसमें करेंट अफेयर्स, भारत और उसके पड़ोसी देश, खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य और सामान्य राजनीति से प्रश्न पूछे जाएंगे।

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: उम्मीदवारों को अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकीय चार्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें लाभ-हानि, समय और दूरी, औसत और ब्याज जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल हैं।

अंग्रेजी भाषा: इसमें शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द और कॉम्प्रिहेंशन की जांच की जाएगी।

SSC Phase 14 Recruitment 2026 Notification Link

ये भी पढ़ें:बिहार के 208 ब्लॉकों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज, 9152 पदों पर होगी बंपर बहाली

सफलता के लिए टिप्स

सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा में प्रतिस्पर्धा काफी अधिक होती है। सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों (PYQ) का अभ्यास करना चाहिए। समय केवल 60 मिनट है, इसलिए ‘स्पीड और एक्यूरेसी’ ही सफलता की कुंजी है। नियमित मॉक टेस्ट देने से परीक्षा के दबाव को झेलने में मदद मिलेगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
SSC SSC Recruitment Sarkari Naukri
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और HPBOSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।