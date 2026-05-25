SSC Selection Post Phase 14: SSC सेलेक्शन पोस्ट फेज-14 भर्ती में बढ़े पद, पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम आवेदन
SSC Selection Post Phase 14: कर्मचारी चयन आयोग की सेलेक्शन पोस्ट फेज 14 भर्ती 2026 में पदों की संख्या बढ़ने के बावजूद अभ्यर्थियों की संख्या आधे से भी कम हो गई। इस भर्ती के लिए देशभर से 11,22,086 आवेदन मिले हैं।
SSC Selection Post Phase 14: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली ‘सेलेक्शन पोस्ट फेज-14 भर्ती 2026’ के आवेदनों के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी किसी सरकारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ती है, तो आवेदकों की संख्या में भी भारी इजाफा होता है। लेकिन इस बार एसएससी की इस प्रतिष्ठित भर्ती में इसका बिल्कुल उल्टा असर देखने को मिला है। इस वर्ष भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम पर सिमट गई है।
एक अभ्यर्थी द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में आयोग ने यह आधिकारिक खुलासा किया है। एसएससी द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक, इस वर्ष इस भर्ती प्रक्रिया के लिए देशभर से कुल 11,22,086 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
पिछले साल की तुलना में केवल 38% रह गए आवेदक
यदि हम पिछले वर्ष के आंकड़ों से इसकी तुलना करें, तो अंतर बेहद हैरान करने वाला है:
फेज-13 भर्ती 2025 (पिछला साल): पिछले वर्ष आयोग ने कुल 2,423 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए देशभर से रिकॉर्ड 29,40,175 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
फेज-14 भर्ती 2026 (यह साल): इस साल पदों की संख्या को बढ़ाकर 3,003 कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आवेदन केवल 11,22,086 ही आए।
साफ तौर पर देखा जाए तो इस साल पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद भी आवेदकों की कुल संख्या पिछले साल की तुलना में महज 38 फीसदी पर ही आकर सिमट गई है।
योग्यता के आधार पर आवेदनों का लेखा-जोखा
एसएससी ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में अराजपत्रित व गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए 13 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता के स्तर पर आवेदनों की स्थिति इस प्रकार है:
12वीं (इंटरमीडिएट) स्तर के पद: इस वर्ग में सबसे ज्यादा दावेदार मैदान में हैं, जहां कुल 4,37,771 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है।
10वीं (मैट्रिक) स्तर के पद: इस स्तर के पदों के लिए कुल 4,27,218 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है।
स्नातक (ग्रेजुएशन) और उच्च स्तर के पद: इस श्रेणी में सबसे कम यानी केवल 2,57,097 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं।
वर्गवार पदों का विवरण
वर्तमान में विज्ञापित कुल 3,003 पदों का वर्गवार वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है:
अनारक्षित वर्ग (General): 1534 पद
ओबीसी (OBC): 667 पद
एससी (SC): 346 पद
ईडब्ल्यूएस (EWS): 271 पद
एसटी (ST): 185 पद
कर्मचारी चयन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार इन पदों की अंतिम संख्या में आगे चलकर कमी या बढ़ोतरी (घट-बढ़) की जा सकती है। आवेदकों की संख्या कम होने के कारण इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा काफी कम रहने की उम्मीद है, जिससे गंभीर तैयारी करने वाले छात्रों के चयन की राह आसान हो सकती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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