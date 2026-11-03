SSC ने जारी किया नवंबर में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल, जानें कब होगी दिल्ली पुलिस SI भर्ती की परीक्षा
एसएससी की नोटिफिकेशन के मुताबिक, नंवबर में तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, विभागीय टाइपिंग व स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट और दिल्ली पुलिस व CAPF सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर-II शामिल है।
अगर आप कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की आयोजित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल, एसएससी ने नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। एसएससी की नोटिफिकेशन के मुताबिक, नंवबर में तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, विभागीय टाइपिंग व स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट और दिल्ली पुलिस व CAPF सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर-II शामिल है। अगर आप भी इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, तो आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये परीक्षाएं कब-कब हैं?
नवंबर में कब होगी कौन सी परीक्षा?
कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट
एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT) के दोनों बैचों की परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBE) होगी। नोटिस में बैच-वार अलग तारीख, शिफ्ट या परीक्षा केंद्र की जानकारी अभी नहीं दी गई है।
विभागीय टाइपिंग टेस्ट
वहीं, वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट (अंग्रेजी/हिंदी) और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट (अंग्रेजी/हिंदी) 20 और 21 नवंबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे। यह परीक्षा विभागीय उम्मीदवारों के लिए होगी।
दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में एसआई भर्ती की परीक्षा
इसके अलावा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के पेपर-2 का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा भी कंप्यूटर आधारित होगी।
यहां देखें परीक्षा शेड्यूल-
https://ssc.gov.in/api/attachment/uploads/masterData/NoticeBoards/Exams_notice_02112026.pdf
SSC परीक्षा कैलेंडर 2026-27 भी है जरूरी
कर्मचारी चयन आयोग हर साल भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करता है। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में होने वाली भर्तियों से जुड़ी संभावित तारीखें दी जाती हैं। इसमें नोटिफिकेशन जारी होने, आवेदन करने और परीक्षा आयोजित होने का संभावित समय बताया जाता है।
SSC के 2026-27 के संभावित परीक्षा कैलेंडर में क्लर्क, इंस्पेक्टर और इंजीनियरिंग समेत कई पदों पर भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। हालांकि, कैलेंडर में दी गई तारीखें अस्थायी होती हैं और जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव किया जा सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को संभावित कैलेंडर के साथ-साथ आयोग की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक परीक्षा नोटिस पर भी ध्यान देना चाहिए।
अभी क्या करें उम्मीदवार
एसएससी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड, परीक्षा शहर, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर नियमित अपडेट देखते रहें। सोशल मीडिया या टेलीग्राम ग्रुपों की खबरों पर आंख बंदकर भरोसा न करें।
हाल में बदली थी इन परीक्षाओं की तारीख
हाल ही में एसएससी ने दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल दिया था। इसमें जूनियर इंजीनियर और दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा शामिल थी। जूनियर इंजीनियर 2026 के पेपर-I की तारीखें पहले 2 से 6 नवंबर तय थीं। नए नोटिस में ये तारीखें बनी हुई हैं। लेकिन इनके साथ एक और अवधि जुड़ गई है। यानी 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक भी परीक्षा होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि पेपर-I अब दो हिस्सों में कराया जाएगा। पहला हिस्सा नवंबर की शुरुआत में निपटेगा। दूसरा हिस्सा महीने के आखिर में होगा।
सब-इंस्पेक्टर भर्ती का हाल अलग है। पहले इसकी परीक्षा 20 से 28 नवंबर 2026 के बीच होनी थी। अब यह 23 से 28 नवंबर तक चलेगी। शुरुआती तीन दिन घट गए हैं। आखिरी तारीख वही है। इस भर्ती में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सब-इंस्पेक्टर पद भरे जाएंगे। भर्ती में दिल्ली पुलिस के एसआई (कार्यकारी) सीएपीएफ के एसआई (जीडी) और सीआईएसएफ के एसआई (फायर) के पद शामिल हैं। पहले आई जानकारी के मुताबिक कुल 1871 पदों के लिए अधिसूचना निकली थी। दिल्ली पुलिस के एसआई का वेतन लेवल 6 में आता है। यह करीब 35400 रुपये से 112400 रुपये के बीच है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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