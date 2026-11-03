SSC ने जारी किया नवंबर में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल, जानें कब होगी दिल्ली पुलिस SI भर्ती की परीक्षा

एसएससी की नोटिफिकेशन के मुताबिक, नंवबर में तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, विभागीय टाइपिंग व स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट और दिल्ली पुलिस व CAPF सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर-II शामिल है।

अगर आप कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की आयोजित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल, एसएससी ने नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। एसएससी की नोटिफिकेशन के मुताबिक, नंवबर में तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, विभागीय टाइपिंग व स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट और दिल्ली पुलिस व CAPF सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर-II शामिल है। अगर आप भी इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, तो आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये परीक्षाएं कब-कब हैं?

नवंबर में कब होगी कौन सी परीक्षा? कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT) के दोनों बैचों की परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBE) होगी। नोटिस में बैच-वार अलग तारीख, शिफ्ट या परीक्षा केंद्र की जानकारी अभी नहीं दी गई है।

विभागीय टाइपिंग टेस्ट वहीं, वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट (अंग्रेजी/हिंदी) और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट (अंग्रेजी/हिंदी) 20 और 21 नवंबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे। यह परीक्षा विभागीय उम्मीदवारों के लिए होगी।

दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में एसआई भर्ती की परीक्षा

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के पेपर-2 का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा भी कंप्यूटर आधारित होगी।

SSC परीक्षा कैलेंडर 2026-27 भी है जरूरी कर्मचारी चयन आयोग हर साल भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करता है। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में होने वाली भर्तियों से जुड़ी संभावित तारीखें दी जाती हैं। इसमें नोटिफिकेशन जारी होने, आवेदन करने और परीक्षा आयोजित होने का संभावित समय बताया जाता है।

SSC के 2026-27 के संभावित परीक्षा कैलेंडर में क्लर्क, इंस्पेक्टर और इंजीनियरिंग समेत कई पदों पर भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। हालांकि, कैलेंडर में दी गई तारीखें अस्थायी होती हैं और जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव किया जा सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को संभावित कैलेंडर के साथ-साथ आयोग की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक परीक्षा नोटिस पर भी ध्यान देना चाहिए।

अभी क्या करें उम्मीदवार एसएससी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड, परीक्षा शहर, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर नियमित अपडेट देखते रहें। सोशल मीडिया या टेलीग्राम ग्रुपों की खबरों पर आंख बंदकर भरोसा न करें।

हाल में बदली थी इन परीक्षाओं की तारीख हाल ही में एसएससी ने दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल दिया था। इसमें जूनियर इंजीनियर और दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा शामिल थी। जूनियर इंजीनियर 2026 के पेपर-I की तारीखें पहले 2 से 6 नवंबर तय थीं। नए नोटिस में ये तारीखें बनी हुई हैं। लेकिन इनके साथ एक और अवधि जुड़ गई है। यानी 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक भी परीक्षा होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि पेपर-I अब दो हिस्सों में कराया जाएगा। पहला हिस्सा नवंबर की शुरुआत में निपटेगा। दूसरा हिस्सा महीने के आखिर में होगा।