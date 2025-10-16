SSC Recruitment Exam : अंडमान व लद्दाख से आकर यूपी और बिहार में क्यों दे रहे एसएससी भर्ती परीक्षा, अलर्ट पर आयोग

संक्षेप: SSC Recruitment Exam : अंडमान, लद्दाख, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे दूर दराज के राज्यों से अभ्यर्थी एसएससी भर्ती परीक्षा देने यूपी और बिहार के केंद्रों में क्यों आ रहे हैं। एसएससी इस पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न केंद्रों पर अंडमान और लद्दाख तक से छात्र आ रहे हैं। एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों पर खास नजर रखी जा रही है जो अपना राज्य छोड़कर और इतनी लंबी दूरी तय करके परीक्षा देने आ रहे हैं। परीक्षा से पहले परीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों को इन अभ्यर्थियों के लिए खासतौर से अलर्ट किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के अनुचित लाभ की गुंजाइश न रहे।

आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू होने के बाद हुई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) 2024 और सेलेक्शन पोस्ट फेज XIII 2024 भर्ती की कंप्यूटर आधारित प्रथम चरण की परीक्षा में अंडमान और निकोबार, लद्दाख, मेघालय, गोवा, आसाम, तमिलनाडु और तेलंगाना आदि राज्यों तक के छात्र मध्य क्षेत्र के अंतर्गत यूपी और बिहार में आए थे। सीजीएल में 21,472 जबकि सेलेक्शन पोस्ट फेज XIII में 16,614 अभ्यर्थी बाहर के थे। इनमें यूपी और बिहार की सीमा से लगे राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है लेकिन दूरदराज के छात्र भी कम नहीं है।