SSC : कर्मचारी चयन आयोग का फैसला, भर्ती परीक्षाओं में गलत प्रश्न पर मिलेंगे समान अंक
SSC Recruitment Exam : एसएससी ने साफ किया है कि यदि भर्ती परीक्षा के पेपर का कोई प्रश्न अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण या बिना सही विकल्प के पाया जाता है, तो उसे हटाकर सभी अभ्यर्थियों को उसके अंक दिए जाएंगे।
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए चुनौती/आपत्ति प्रबंधन प्रणाली को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नई व्यवस्था 2026 से आयोजित होने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं और विभागीय परीक्षाओं पर लागू होगी। आयोग ने यह कदम अभ्यर्थियों से मिली शिकायतों, आरटीआई आवेदनों और न्यायालयों की टिप्पणियों के बाद उठाया है।
नई व्यवस्था के तहत परीक्षा के बाद पहले अस्थायी उत्तरकुंजी जारी होगी जिस पर अभ्यर्थी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इन आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञ करेंगे और उनकी सिफारिशों के आधार पर अंतिम उत्तरकुंजी प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने साफ किया है कि यदि कोई प्रश्न अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण या बिना सही विकल्प के पाया जाता है, तो उसे हटाकर सभी अभ्यर्थियों को उसके अंक दिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक सही उत्तर होते हैं, तो सही विकल्प चुनने वाले सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर देने वालों को नकारात्मक अंक मिलेंगे।
आउट ऑफ सिलेबस सवाल पर भी सभी को पूरे अंक
आयोग ने यह भी कहा है कि आउट ऑफ सिलेबस या पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्नों की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ऐसे दुर्लभ मामलों में भी प्रश्न हटाकर सभी को अंक दिए जाएंगे। भाषा या अनुवाद संबंधी त्रुटियों के मामलों में प्रत्येक भाषा के लिए अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा। एसएससी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे केवल ठोस और सार्थक आपत्तियां ही दर्ज करें।
एसएससी का सीएचएसएल टाइपिंग टेस्ट रद्द
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 10 अप्रैल 2026 को दूसरी पाली में आयोजित वर्ष 2025 की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट को तकनीकी समस्याओं के कारण रद्द कर दिया गया है। अब इस परीक्षा का आयोजन फिर से 22 अप्रैल 2026 को किया जाएगा, जिसमें केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पिछली बार उपस्थित थे। उम्मीदवारों के नए प्रवेश पत्र संभवतः 17 अप्रैल 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिन परीक्षार्थियों को पहले टाइपिंग टेस्ट से छूट मिली थी, उन्हें इस पुनर्परीक्षा में भी शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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