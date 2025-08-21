SSC Phase XIII Exam Rescheduled: SSC Phase 13 exam will now be held on August 29 over 59500 candidates get a chance SSC Phase-XIII Exam Rescheduled: एसएससी फेज-13 परीक्षा अब 29 अगस्त को, 59500 उम्मीदवारों को मिलेगा दोबारा मौका, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़SSC Phase XIII Exam Rescheduled: SSC Phase 13 exam will now be held on August 29 over 59500 candidates get a chance

SSC Phase-XIII Exam Rescheduled: एसएससी फेज-13 परीक्षा अब 29 अगस्त को, 59500 उम्मीदवारों को मिलेगा दोबारा मौका

SSC Phase 13 Exam Rescheduled: SSC ने Phase-XIII परीक्षा 2025 को 59500 उम्मीदवारों के लिए री-शेड्यूल किया है। अब एग्जाम 29 अगस्त को होगा, एडमिट कार्ड 26 अगस्त से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:30 PM
share Share
Follow Us on
SSC Phase-XIII Exam Rescheduled: एसएससी फेज-13 परीक्षा अब 29 अगस्त को, 59500 उम्मीदवारों को मिलेगा दोबारा मौका

SSC Phase 13 Exam Rescheduled: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (ssc) ने एक बड़ा ऐलान करते हुए Phase-XIII (13) Examination 2025 का शेड्यूल बदल दिया है। करीब 59500 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा। अब यह परीक्षा 29 अगस्त 2025 को आयोजित होगी।

कमीशन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर आज यानी 21 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि 08 अगस्त 2025 को जारी नोटिस (EC 01/07/2025-EC) के संदर्भ में सभी शिफ्ट्स के लॉग्स की गहन जांच के बाद यह फैसला लिया गया है।

कैसे पता करें परीक्षा दोबारा कब और कहां होगी?

जिन उम्मीदवारों की परीक्षा री-शेड्यूल हुई है, वे अपने कैंडिडेट लॉगिन से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी 22 अगस्त से अपने परीक्षा शहर का विवरण देख सकते हैं और 26 अगस्त से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

ईमेल और एसएमएस से भी मिलेगी जानकारी

आयोग की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि कैंडिडेट्स को उनके री-शेड्यूल्ड एग्जाम के बारे में एसएससी रीजनल ऑफिसेज की ओर से ई-मेल और एसएमएस के जरिए भी जानकारी दी जाएगी।

SSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।