SSC Phase 13 Admit Card 2025: एसएससी फेज-13 एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से करें डाउनलोड

Hindi Newsकरियर न्यूज़SSC Phase 13 Admit Card 2025 released at ssc.gov.in here download hall ticket direct link

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 10:13 PM
SSC Phase 13 Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना यूजरनेम (रजिस्ट्रेशन नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के लिए अपने प्रवेश प्रमाणपत्र की एक अतिरिक्त कॉपी रखें।

एसएससी की ओर से 29 अगस्त 2025 को कुल 59,500 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का एक और मौका मिला है।

एग्जामिनेशन स्कीम-

मैट्रिकुलेशन स्तर, उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तर, और स्नातक एवं उससे ऊपर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाले पदों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली तीन अलग-अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीई) आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल इंटेलिजेंस के 25 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनका कुल अंक 200 होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। किसी भी प्रश्न का सही उत्तर देने पर 2 अंक मिलेंगे। वहीं, किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन कम्प्यूटर बेस्ड मोड के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन हिन्दी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा।

SSC Phase 13 Admit Card 2025: एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल एसएससी वेबसाइट पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद कैंडिडेट को रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए कैंडिडेट एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट निकाल लें

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

