SSC Self-Slot Selection: SSC का बड़ा फैसला, अब उम्मीदवार खुद चुन सकेंगे परीक्षा की तारीख, शहर और शिफ्ट

SSC Self-Slot Selection: SSC का बड़ा फैसला, अब उम्मीदवार खुद चुन सकेंगे परीक्षा की तारीख, शहर और शिफ्ट
संक्षेप: SSC Self-Slot Selection: एसएससी ने जूनियर इंजीनियर (JE) और सब-इंस्पेक्टर (SI) परीक्षा 2025 के लिए उम्मीदवार अब 'सेल्फ-स्लॉट सेलेक्शन' सुविधा का उपयोग करके अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा की तारीख, शहर और शिफ्ट का चयन कर सकते हैं।
SSC Self-Slot Selection: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) और सब-इंस्पेक्टर (SI) परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने घोषणा की है कि इन परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार अब 'सेल्फ-स्लॉट सेलेक्शन' सुविधा का उपयोग करके अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा की तारीख, शहर और शिफ्ट का चयन कर सकते हैं। यह सुविधा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और उम्मीदवारों की सुविधा को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।
कब खुलेगी स्लॉट सेलेक्शन विंडो?
दोनों परीक्षाओं के लिए स्लॉट चयन की विंडो अलग-अलग तारीखों पर ओपन की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक कर लें।
जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 (पेपर-I):
शुरुआत: 10 नवंबर 2025
अंतिम तिथि: 13 नवंबर 2025 (रात 11:00 बजे तक)
सब-इंस्पेक्टर (दिल्ली पुलिस और CAPFs) परीक्षा 2025 (पेपर-I):
शुरुआत: 17 नवंबर 2025
अंतिम तिथि: 21 नवंबर 2025 (रात 11:00 बजे तक)
यह सुविधा केवल दिसंबर 2025 में होने वाली पेपर-I परीक्षाओं के लिए उपलब्ध होगी।
स्लॉट चयन कैसे करें और जरूरी बातें
उम्मीदवारों को स्लॉट चयन के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट (ssc.gov.in) पर लॉग इन करना होगा।
प्रक्रिया-
1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
3. 'My Application' सेक्शन में जाकर स्लॉट चयन का ऑप्शन चुनें।
4. आवेदन के समय आपके द्वारा चुने गए तीन शहरों में उपलब्ध तिथि और शिफ्ट में से अपनी पसंद का स्लॉट चुनें।
5. OTP (वन-टाइम पासवर्ड) सबमिट करें।
याद रखें, फैसला होगा अंतिम-
एसएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार स्लॉट चुने जाने और पुष्टि होने के बाद, उसे अंतिम माना जाएगा। उम्मीदवारों को चयन में किसी भी बदलाव का अनुरोध करने की अनुमति नहीं होगी।
अगर स्लॉट नहीं चुना?
जो उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर अपना स्लॉट नहीं चुनते हैं, उन्हें सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से उपलब्ध सीटों और आवेदन के समय चुनी गई प्राथमिकताओं के आधार पर एक स्लॉट आवंटित कर दिया जाएगा। आयोग का यह आवंटन अंतिम होगा।
इस भर्ती अभियान के तहत SSC का लक्ष्य जूनियर इंजीनियर के 1,731 पद और दिल्ली पुलिस तथा CAPF में सब-इंस्पेक्टर के 5,308 पद भरना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सुविधा और तैयारी को ध्यान में रखते हुए, समय रहते अपना स्लॉट बुक कर लें।