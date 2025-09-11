SSC ने बदला नॉर्मलाइजेशन का तरीका, अब शिफ्ट बदले तो भी नंबरों पर फर्क नहीं पड़ेगा; समझिए

SSC Normalisation News: एसएससी ने मल्टीपल शिफ्ट परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों का मूल्यांकन इक्वीपरसेंटाइल मेथड से होगा।

SSC Normalisation News: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने अपनी परीक्षाओं के मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। जो परीक्षाएं कई शिफ्टों में आयोजित होती हैं, उनमें अब उम्मीदवारों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन इक्वीपरसेंटाइल मेथड (Equipercentile Method) से किया जाएगा।

आयोग ने कहा कि अलग-अलग शिफ्ट में पेपर की कठिनाई के स्तर में फर्क आ सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की तुलना करना कठिन हो जाता है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, ताकि सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिले।

पहले कैसा था सिस्टम? अब तक एसएससी टॉप स्कोर, एवरेज स्कोर और शिफ्ट के हिसाब से अंक के उतार-चढ़ाव को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन करता था। यह तरीका कठिन शिफ्ट वाले छात्रों को नुकसान से बचाने के लिए अपनाया गया था। लेकिन कई बार उम्मीदवारों ने इसकी पारदर्शिता और सटीकता पर सवाल उठाए।

नया तरीका: इक्वीपरसेंटाइल मेथड अब आयोग ने पर्सेंटाइल बेस्ड एप्रोच अपनाई है। जिसमें हर शिफ्ट में उम्मीदवार का रैंक और पर्सेंटाइल तय किया जाएगा। मान लीजिए कोई उम्मीदवार अपनी शिफ्ट में 80% उम्मीदवारों से बेहतर करता है, तो उसका स्कोर उसी पर्सेंटाइल पर दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवार से मिलान किया जाएगा।

यानी भले ही रॉ स्कोर अलग हों, लेकिन सापेक्ष (relative) प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की तुलना की जाएगी।

उम्मीदवारों को क्या मिलेगा फायदा? इस नए सिस्टम से यह सुनिश्चित होगा कि अलग-अलग शिफ्टों की कठिनाई का असर रैंकिंग पर न पड़े। सभी उम्मीदवारों की तुलना एक निष्पक्ष स्केल पर हो। किसी भी शिफ्ट के परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ या नुकसान न हो।