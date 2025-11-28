Hindustan Hindi News
SSC MTS Vacancy 2025: ssc Multi Tasking Staff and Havaldar recruitment vacancies decreased full Vacancies details
SSC MTS Vacancy : झटका, एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती में वैकेंसी घटी, अब कहां कितने पद, देखें ब्योरा

SSC MTS Vacancy : झटका, एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती में वैकेंसी घटी, अब कहां कितने पद, देखें ब्योरा

संक्षेप:

SSC MTS Vacancy 2025: एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2025 की वैकेंसी में कमी की गई है। अब 8021 की बजाय 7948 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। कटौती केवल हवलदार पदों में की गई है। नीचे आप पदों का नया ब्योरा देख सकते हैं।

Fri, 28 Nov 2025 07:07 AM
Pankaj Vijay
SSC MTS Vacancy 2025: एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2025 की वैकेंसी घटा दी गई है। अब 8021 पदों की बजाय 7948 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। यानी 73 पद कम कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सितंबर माह में 5464 वैकेंसी को बढ़ाकर 8021 किया गया था। लेकिन अब इसमें कुछ पदों की कटौती कर दी गई है। अपडेटेड वैकेंसी डिटेल्स के मुताबिक अब केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में मल्टी टॉस्किंग स्टाफ (एमटीएस) के 6810 और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीआईसी एवं सीबीएन) में हवलदार के 1138 यानी कुल 7948 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। हालांकि ये कटौती एमटीएस के पदों में नहीं, केवल हवलदार के पदों में की गई गई है। एमटीएस की वैकेंसी जस की तस 6810 ही है। हवलदार की वैकेंसी 1211 से घटाकर 1138 की दी गई है।

अपडेटेड एमटीएस वैकेंसी (आयु वर्ग 18-25)

- सामान्य (UR) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में है, जिनकी संख्या क्रमशः 2,859 और 1,486 है।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 596 रिक्तियां हैं।

- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए क्रमशः 665 और 472 रिक्तियां हैं।

- भूतपूर्व सैनिक (ESM) के लिए कुल 554 रिक्तियां हैं, और दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए विभिन्न उप-श्रेणियों में कुल 197 रिक्तियां हैं।

एमटीएस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेटकीपर आदि पदों पर भर्ती होती है। इसके साथ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एवं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) में हवलदार के पदों पर भर्ती की जाएगी।

36 लाख से ज्यादा ने किया आवेदन

इसके पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी या फरवरी में प्रस्तावित है। इस साल एमटीएस और हवलदार भर्ती के लिए 3617245 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है जबकि पिछले साल देशभर से रिकॉर्ड 57 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 2024 में एमटीएस के 8079 और हवलदार के 3439 पदों पर अंतिम चयन हुआ था।

एसएससी ने 26 जून से 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इन पदों पर भर्ती के लिए वैसे तो न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है लेकिन पिछले कुछ सालों से बीटेक, एमटेक, एमबीए जैसी डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी आवेदन करने लगे हैं। प्रयागराज स्थित एसएससी मध्य क्षेत्र मुख्यालय के अधीन पड़ने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं में इस भर्ती को लेकर खासा क्रेज रहता है।

एमटीएस भर्ती क्यों है कमजोर मैथ्स वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका

एसएससी एमटीएस भर्ती सरकार नौकरी पाने का सपना देख रहे उन अभ्यर्थियों के लिए शानदार मौका होता है जिनका मैथ्स व रीजनिंग कमजोर है। दरअसल यह परीक्षा दो सेशन में होती है। दोनों सेशन एक ही दिन में आयोजित होते हैं। पहला सेशन न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी व प्रोब्लम सोल्विंग का होगा। रीजनिंग और मैथ्स दोंनों में 60-60 अंक के 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी रीजनिंग मैथ्स से कुल 40 प्रश्न आएंगे। सेशन-1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इसमें सिर्फ 30 फीसदी अंक लाने होंगे यानी उन्हें 40 में सिर्फ 12 सवाल सही करने होंगे। ओबीसी व ईडब्ल्यूएस को 10 व एससी एसटी को 8 प्रश्न ही हल करने होंगे। इस सेशन में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। फाइनल मेरिट के निर्धारण में सेशन-1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। यही वजह है कि मैथ्स व रीजनिंग में कमजोर अभ्यर्थियों के लिए एमटीएस भर्ती की लिखित परीक्षा क्रैक करना आसान है।

सेशन-2

45 मिनट की अवधि का सेशन-1 खत्म होने के तुरंत बाद सेशन-2 खुलेगा। यह भी 45 मिनट का होगा। इस सेशन में जनरल अवेयरनेस व इंग्लिश लेंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस व इंग्लिश दोनों से 25 प्रश्न-25 पूछे जाएंगे जो 75-75 अंकों के होंगे। एमटीएस पद की फाइनल मेरिट लिस्ट इसी सेशन के प्राप्तांक के आधार पर बनेगी। यानी सेशन-2 के 150 नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी। सेशन-2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।

उपरोक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार, बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) शामिल होंगे।

दोनों सेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स (मिनिमम मार्क्स)

सत्र-I में उम्मीदवार के प्रदर्शन को पहले चेक किया जाएगा और सत्र-II में प्रदर्शन का मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब उम्मीदवार सत्र-I में पास होगा।

कंप्यूटर-आधारित टेस्ट के सत्र- I और साथ ही सत्र- II में न्यूनतम योग्यता अंक इस प्रकार हैं:

वर्ग न्यूनतम योग्यता अंक (%)

सामान्य (यूआर) 30%

ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 25%

अन्य सभी श्रेणियां (एससी, एसटी, दिव्यांग) 20%

हवलदार पद के लिए चयन प्रकिया- कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।

- हवलदार पद के लिए पुरुष की हाइट - 157.5 सेमी.

- महिला की हाइट- 152 सेमी. और कम से कम 48 किलो वजन हो।

- पुरुष का सीना - 81 सेमी. 5 सेमी फुलाव अलग से।

हवलदार के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियम

पुरुष - 15 मिनट में 1600 मीटर चलना होगा।

महिलाएं - 20 मिनट में 1 किमी की रेस।

फाइनल चयन कैसे होगा

एमटीएस पद के लिए, उम्मीदवारों को सीबीई के सत्र II में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हवलदार के पद के लिए, उम्मीदवारों को पीईटी/पीएसटी में उपस्थित होने के लिए 1:7 के अनुपात में (रिक्तियां: उम्मीदवार) और सीबीई के सत्र II में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

नेगेटिव मार्किंग

सत्र-I में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सत्र-II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

Pankaj Vijay

Pankaj Vijay
