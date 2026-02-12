SSC MTS Exam : कंप्यूटर बंद कर सॉल्वर को रिमोट पर दे दिया, एसएससी भर्ती परीक्षा के 10 अभ्यर्थियों पर एफआईआर
SSC MTS recruitment Exam: अभ्यर्थियों को निर्देश हैं कि जिस कंप्यूटर पर परीक्षा दे रहे हैं उसे स्विच ऑफ (बंद) न करें। इन्होंने कंप्यूटर बंद करके केंद्र के बाहर बैठे सॉल्वर को कंप्यूटर रिमोट पर दे दिया।
केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीआईसी एवं सीबीएन) में हवलदार भर्ती 2025 की परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल के मामले में दस अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय की ओर से अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार करने की कार्रवाई भी की जा रही है। एमटीएस और हवलदार भर्ती 2025 के पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा चार से 20 फरवरी तक कराई जा रही है। अभ्यर्थियों को निर्देश हैं कि जिस कंप्यूटर पर परीक्षा दे रहे हैं उसे स्विच ऑफ (बंद) न करें। इन्होंने कंप्यूटर बंद करके केंद्र के बाहर बैठे सॉल्वर को कंप्यूटर रिमोट पर दे दिया। अधिकारियों को हाईटेक नकल के इन मामलों की जानकारी हुई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि छह फरवरी को झांसी में तीन, नौ फरवरी को कानपुर में एक, दस फरवरी को वाराणसी में दो अभ्यर्थियों और 11 फरवरी को वाराणसी में ही चार अभ्यर्थियों को अपना कंप्यूटर रिमोट पर देकर नकल करवाते हुए पकड़ा गया। दस अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और डिबार करने की कार्रवाई गतिमान है। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्विच ऑफ न करें। ऐसा करने पर उन्हें डिबार किया जा सकता है।
बुधवार को 13 केंद्रों की एमटीएस परीक्षा रद्द
कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती 2025 के लिए बुधवार को हुई 13 केंद्रों की तीनों शिफ्ट की परीक्षा सर्वर डाउन होने से रद्द कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा इन 13 केंद्रों पर बुधवार को निर्धारित थी, उनकी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी।
संस्कार अकादमी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर झांसी, आरपीएम ऑनलाइन सेंटर कानपुर, वीएनएस इन्फोटेक सेंटर कानपुर, डीआईटी एजुकेशन सेंटर लखनऊ, जीसीआरजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ, यश इन्फोटेक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर लखनऊ, सिटी मॉडर्न एकेडमी लखनऊ, एनकेएम पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एस्ट्रोन कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेरठ, सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, जेएस पब्लिक इंटर कॉलेज वाराणसी, सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर और आदर्श परीक्षा केंद्र पटना की परीक्षा रद्द हुई हैं। इसके अलावा संस्कार अकादमी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर की चार फरवरी, शिफा ऑनलाइन सेंटर की पांच फरवरी व एलएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर की छह फरवरी परीक्षा 13 फरवरी को होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी