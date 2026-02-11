SSC MTS Exam Cancelled: यूपी, बिहार और कर्नाटक के कई केंद्रों पर SSC MTS परीक्षा रद्द, जानें नई तारीखें

संक्षेप: SSC MTS Exam Cancelled: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) की मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार भर्ती परीक्षा तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।

SSC MTS Exam Cancelled: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) की मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।

आज, 11 फरवरी 2026 को होने वाली पहली शिफ्ट की परीक्षा कई केंद्रों पर बाधित हुई, जिसके बाद आयोग ने आधिकारिक नोटिस जारी कर इसे स्थगित करने का निर्णय लिया।

किन केंद्रों पर रद्द हुई परीक्षा? आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी, प्रयागराज और गोरखपुर के साथ-साथ कर्नाटक के मैसूर और कलबुर्गी के केंद्रों पर असर पड़ा है।

उत्तर प्रदेश: झांसी के संस्कार एकेडमी और एल.एम. पब्लिक स्कूल, प्रयागराज के केंद्रीय सदन और गोरखपुर के शिफा ऑनलाइन सेंटर पर अलग-अलग तारीखों की शिफ्ट रद्द की गई हैं।

कर्नाटक: मैसूर के 'आदित्य टेक पार्क' और 'चंदना रिसोर्स सेंटर' तथा कलबुर्गी के 'माइंड्स सोल्वट' और 'शेट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' में 11 फरवरी की पहली शिफ्ट रद्द रही।

बिहार: बिहार के भी कुछ चुनिंदा केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण छात्रों को परीक्षा दिए बिना ही वापस लौटना पड़ा।

नई तारीखें और समय रद्द की गई परीक्षाओं के लिए आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ केंद्रों के लिए संशोधित तिथि घोषित कर दी है:

13 फरवरी 2026: झांसी और गोरखपुर के उन केंद्रों के लिए परीक्षा अब 13 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिनकी परीक्षा 4, 5 या 6 फरवरी को रद्द हुई थी।

अन्य केंद्र: 11 फरवरी को रद्द हुई शिफ्टों के लिए नई तारीखों की घोषणा जल्द ही एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर की जाएगी।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश आयोग ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:

नया एडमिट कार्ड: जिन छात्रों की परीक्षा रद्द हुई है, उन्हें पुराने एडमिट कार्ड पर प्रवेश नहीं मिलेगा। आयोग उनके लिए नया (Fresh) एडमिट कार्ड जारी करेगा।

सूचना का माध्यम: नई तारीख और केंद्र की जानकारी उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS या ईमेल के जरिए भेजी जाएगी।

नियमित अपडेट: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in और अपनी क्षेत्रीय वेबसाइट (जैसे ssccr.gov.in) को रोजाना चेक करें।

परीक्षा का स्वरूप और रिक्तियां यह भर्ती परीक्षा कुल 7,948 रिक्त पदों (MTS और हवलदार) को भरने के लिए 4 फरवरी से 19 फरवरी 2026 तक संचालित की जा रही है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में हो रही है, जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है और गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है।