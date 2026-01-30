SSC MTS City Intimation Slip 2025-26 जारी, जानिए किस शहर में है आपकी परीक्षा; 4 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम

संक्षेप: SSC MTS City Intimation Slip 2025-26 Out : एसएससी ने एमटीएस परीक्षा 2025-26 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है, परीक्षा 4 फरवरी से होगी और एडमिट कार्ड 1 फरवरी को आएगा।

SSC MTS City Intimation Slip 2025-26 Out : एसएससी एमटीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ गई है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC Multi-Tasking Staff (MTS) परीक्षा 2025-26 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। इसके जरिए उम्मीदवार अब यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी। आयोग ने साफ कर दिया है कि यह स्लिप केवल परीक्षा शहर की सूचना के लिए है, इसे एडमिट कार्ड न समझें।

SSC MTS City Intimation Slip 2025-26 हुई जारी कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप को ssc.gov.in पर ऑनलाइन मोड में उपलब्ध करा दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड सभी उम्मीदवारों के लिए अलग से जारी किया जाएगा।

सिटी स्लिप क्यों है जरूरी, क्या नहीं है एडमिट कार्ड एसएससी ने अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड न समझें। यह केवल यह जानकारी देती है कि परीक्षा किस शहर, किस तारीख, और किस शिफ्ट में होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए SSC MTS Admit Card 2026 अनिवार्य होगा, जिसे परीक्षा से चार दिन पहले जारी किया जाएगा।

SSC MTS City Slip में कौन-कौन सी जानकारी होगी डाउनलोड की गई सिटी इंटिमेशन स्लिप में उम्मीदवार निम्न जानकारियां देख सकते हैं -

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा की तारीख

शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा शहर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सभी विवरणों की जांच सावधानी से करें।

SSC MTS City Intimation Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं -

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं

होमपेज पर Login टैब पर क्लिक करें

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें

SSC MTS City Intimation Slip 2026 स्क्रीन पर खुल जाएगी

स्लिप डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें SSC MTS Admit Card 2026 कब आएगा कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार SSC MTS Admit Card 2026 परीक्षा से चार दिन पहले, यानी 01 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखने की सलाह दी गई है।

SSC MTS Exam Date 2026: कब से होगी परीक्षा SSC द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक SSC MTS परीक्षा 2026 का आयोजन 04 फरवरी 2026 से किया जाएगा। परीक्षा की सही तारीख, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी।

सिटी स्लिप के बाद आगे क्या होगा सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के बाद अब अगला चरण एडमिट कार्ड का है। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को SSC MTS Admit Card के साथ एक मान्य फोटो पहचान पत्र अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। परीक्षा संपन्न होने के बाद आयोग की ओर से SSC MTS Answer Key भी जारी की जाएगी।