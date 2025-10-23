SSC : एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और कांस्टेबल जीडी भर्ती में महिलाओं में चयन प्रतिशत ने चौंकाया

संक्षेप: एसएससी का दावा है कि वह भर्तियों में महिलाओं को अधिक संख्या में आवेदन को प्रेरित करता है। पर आंकड़े यह दर्शाते हैं कि ‘आधी आबादी’ की भागीदारी सरकारी नौकरियों में अब भी अधूरी है।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में चयन के लिए होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं की भागीदारी अब भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। महिलाओं के बेहद कम सेलेक्शन के आंकड़े चौंकाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की वर्ष 2024 की आधा दर्जन विभिन्न परीक्षाओं में मध्य क्षेत्र के तहत आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार की महिलाओं की चयन दर महज चार प्रतिशत से लेकर 27 प्रतिशत के बीच रही है। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि ‘आधी आबादी’ की भागीदारी सरकारी नौकरियों में अब भी अधूरी है।

एक ओर पुरुष अभ्यर्थी बड़ी संख्या में चयनित हुए, वहीं महिलाएं कई पदों पर नाममात्र ही चयनित हो सकी हैं। अच्छी बात यह है कि चारों बड़ी भर्ती परीक्षाओं एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और कांस्टेबल जीडी में 10 से 13 प्रतिशत तक महिलाओं का चयन हुआ है। एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार आयोग अपनी भर्तियों में महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में आवेदन के लिए प्रेरित करता रहता है।

2024 की भर्ती में मध्य क्षेत्र से चयन के आंकड़े भर्ती , कुल चयन, पुरुष , महिला , प्रतिशत एमटीएस 3397 2959 438 12.89

सीएचएसएल 999 895 104 10.41

जेई 625 603 22 3.52

सीजीएल 4053 3588 465 11.47

जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर 49 36 13 26.53

कांस्टेबल जीडी 9598 8649 949 9.88

एसआई भर्ती में 5,296 अभ्यर्थी सफल प्रयागराज मुख्य संवाददाता। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थियाें के अंक जल्द ही आयोग की वेबसाइड पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

पुरुष वर्ग में 4841 और महिला वर्ग में 455 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस में पुरुष व महिला वर्ग में क्रमश: 113 व 61 अभ्यर्थियों का एसआई पद पर चयन हुआ है। आयोग ने जब ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे तब कुल रिक्त पद 4,187 थे। अंतिम परिणाम घोषित होने तक पदों की संख्या बढ़कर 5196 हो गई।