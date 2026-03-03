SSC MTS Answer Key 2026: एसएससी एमटीएस 2026 आंसर-की 2026 जारी, ssc.gov.in पर देखें अपनी रिस्पॉन्स शीट
SSC MTS Answer Key 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ (MTS) और हवलदार (CBIC और CBN) परीक्षा 2025-26 की आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक तौर पर आज, 3 मार्च 2026 को जारी कर दी है।
SSC MTS Answer Key 2026: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ (MTS) और हवलदार (CBIC और CBN) परीक्षा 2025-26 की आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक तौर पर आज, 3 मार्च 2026 को जारी कर दी है। जो अभ्यर्थी इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं।
यह भर्ती प्रक्रिया कुल 7,948 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें एमटीएस के 6,810 पद और हवलदार के 1,138 पद शामिल हैं। परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 4 फरवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच किया गया था।
SSC MTS 2026 आंसर-की कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की देख सकते हैं:
- सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Latest News' सेक्शन में "Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates' Response Sheet(s)" के लिंक पर क्लिक करें।
3. एक पीडीएफ नोटिस खुलेगा, जिसके अंत में दिए गए लॉगिन लिंक पर क्लिक करें।
4. अपना रोल नंबर और पासवर्ड (जो आपके एडमिट कार्ड पर अंकित है) दर्ज करें।
5. लॉगिन करने के बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।
आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया
यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा दिए गए किसी उत्तर पर संदेह है या वह उसे गलत मानता है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
समय सीमा: आपत्ति दर्ज करने की विंडो 3 मार्च (शाम 6:00 बजे) से 6 मार्च 2026 (शाम 6:00 बजे) तक खुली रहेगी।
शुल्क: प्रत्येक प्रश्न या उत्तर को चुनौती देने के लिए उम्मीदवारों को 50 रुपये का भुगतान करना होगा।
महत्वपूर्ण: 6 मार्च शाम 6:00 बजे के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
मार्किंग स्कीम और रिजल्ट
उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट के आधार पर संभावित स्कोर की गणना कर सकते हैं। ध्यान दें कि एमटीएस परीक्षा के सेशन-II (जनरल अवेरनेस और अंग्रेजी) में नेगेटिव मार्किंग लागू है, जहां प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। प्राप्त आपत्तियों को चेक करने के बाद आयोग फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी और उसी के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
हवलदार पदों के लिए आवेदन करने वाले सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया जाएगा।
