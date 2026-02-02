SSC MTS Admit Card 2026: एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड का इंतजार, परीक्षा की तारीख और डाउनलोड करने की प्रक्रिया

संक्षेप: SSC MTS Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही SSC MTS एडमिट कार्ड 2026 अपनी आधिकारिक और क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी कर सकता है।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र की संबंधित SSC वेबसाइट पर कड़ी नजर रखें।

SSC MTS Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (CBIC और CBN) परीक्षा 2026 के लिए आयोग जल्द ही SSC MTS एडमिट कार्ड 2026 अपनी आधिकारिक और क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी कर सकता है।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र की संबंधित SSC वेबसाइट पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि एडमिट कार्ड चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कब होगी परीक्षा? एसएससी एमटीएस 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) फरवरी और मार्च 2026 के बीच आयोजित की जानी प्रस्तावित है। आयोग आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से 7 से 10 दिन पहले 'एप्लीकेशन स्टेटस' जारी करता है, जिससे उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी मिल जाती है। इसके ठीक 3-4 दिन पहले आधिकारिक एडमिट कार्ड या हॉल टिकट डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप) जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in या अपने संबंधित क्षेत्रीय पोर्टल पर जाएं। 2. होमपेज पर "Admit Card" टैब पर क्लिक करें।

3. "SSC MTS & Havaldar Exam 2026 Admit Card" वाले लिंक का चयन करें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें।

5. कैप्चा कोड भरकर 'सबमिट' करें।

6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी

दो हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस)